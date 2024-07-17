24 yaşındaki Yunus Akgün yeni takım arayışında!

Galatasaray’ın 24 yaşındaki futbolcusu Yunus Akgün'ün geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray altyapısında yetişen ve 2018-19 sezonunda Fatih Terim ile A Takım’a yükselen Yunus, 2021-22 sezonunda Adana Demirspor’a kiralanmış ve burada Vincenzo Montella yönetiminde başarılı bir çıkış yakalamıştı. Kanat rotasyonunda kalabalık oyuncu gurubu olan Galatasaray'da forma şansı azalan Akgün'ün menejerine "bana kulüp bul" talimatı verdiği belirtildi.

Adana Demirspor’da 34 maçta 8 gol ve 9 asist yapan Yunus Akgün, sonrasında Leicester City’e kiralandı. Ancak, İngiltere’de istediği şansı bulamayan genç oyuncu, Enzo Maresca yönetiminde sadece 9 maçta ilk 11’de yer aldı. Florya’ya geri dönen Yunus, Galatasaray’da Hakim Ziyech ve Barış Alper Yılmaz’ın arkasında kalmayı istemediği için menajerine "bana kulüp bul" talimatı verdi.

HELLAS VERONA DEVREDE

EURO 2024 elemelerinde sadece Portekiz maçında 70 dakika görev alan Yunus Akgün için birçok Avrupa kulübü devreye girerken, genç yeteneğin Serie A'da oynamayı hedeflediği belirtildi. Geçtiğimiz sezon İtalya Ligi’ni 13. sırada bitiren Hellas Verona, Yunus için Galatasaray ile görüşmelere başladı. Marco Baroni’den görevi devralan Paolo Zanetti'nin bu transfere onay verdiği kaydedildi.

KİRALIK ANLAŞMA YAKIN

Takvim'in haberine göre, Hellas Verona’nın 41 yaşındaki teknik direktörü Paolo Zanetti, Vincenzo Montella’dan Yunus Akgün hakkında bilgi aldı ve olumlu görüşler aldı. Milli takımda 10 kez ay-yıldızlı formayı giyen Yunus, bu maçlarda 2 gol kaydetti. Galatasaray’ın oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamaya yakın olduğu belirtiliyor.

Yunus Akgün'ün yeni rotasının Hellas Verona olması beklenirken, genç oyuncunun İtalya’da kendini kanıtlamak istediği ifade ediliyor.