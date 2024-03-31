31 Mart yerel seçimlerinde sandıktan TFF'nin istifası çıktı! Görenler şaştı kaldı

31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmaya giden vatandaşlardan birbirinden ilginç görüntüler geliyor. Sandığa giden bir seçmen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) böyle protesto etti.

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde, 61 milyondan fazla seçmen sandık başına gidiyor. Türkiye, 5 yıl süreyle görev yapacak yeni yerel yöneticilerini seçecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, sandıklardan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor.

Sandığa giden bir vatandaşın yaptığı paylaşım sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu

SANDIKTAN İSTİFA ÇIKTI

Bir seçmen Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nu protesto etti. Oy zarfının içine "TFF ve MHK istifa" notunu bırakan seçmen, kendi oyunu geçersiz hale getirdi.