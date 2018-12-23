Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmaya iki ekip de sert savunma yaparak başladı. Kalinic'le boyalı alandan sayılar üreten Fenerbahçe Beko karşısında Harrison'la arka arkaya üç sayılık basketler bulan Galatasaray, 5. dakikayı 13-4 üstün geçti. Vesely'le pota altından sayılar bulan sarı-lacivertli ekip karşısında dış atışlardan bulduğu basketlerle üstünlüğü sürdüren sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 25-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Hayes'in basketiyle başlayan Galatasaray, 11. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 27-16. 8-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 14. dakikaya farkı 3 sayıya (27-24) indirdi. Pota altından ürettiği sayılarla sarı-lacivertli ekip, 19. dakikada eşitliği (36-36) yakalasa da sarı-kırmızılı ekip, Harrison'un etkili oyunuyla soyunma odasına 43-38 önde gitti.

İkinci yarıya Auguste'nin pota altından Harrison ile Wesbter'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla 8-0'lık seriyle başlayan Galatasaray, 22. dakikada farkı 13 sayıya (51-38) çıkardı. İki ekip de sayı bulmakta zorluk çekerken sarı-lacivertli ekip, Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketiyle 26. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 54-45. Çeyreğin kalan bölümümde iki takım da sayı bulmakta zorluk çekerken Galatasaray, final periyoduna 59-52 üstün girdi.

Son çeyreğe hücumda etkili başlayan Fenerbahçe, Vesely'in pota altından kaydettiği sayıyla 33. dakikada farkı 4 sayıya (62-58) indirdi. İki ekip de serbest atışlardan karşılıklı sayılar üretirken sarı-kırmızılı ekip, 35. dakikayı 68-66 üstün geçti. Taraftar desteğini arkasına alan Galatasaray, Göksenin Köksal'ın üç sayılık basketiyle 37. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 73-66. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada Hayes'in sayılarıyla üstünlüğünü sürdüren Galatasaray, sahadan 84-74 galip ayrıldı.

7 maç sonra ilk mağlubiyet

Fenerbahçe Beko, rakibi karşısında 7 maç aranın ardından mağlubiyeti yaşadı.

Sarı-lacivertliler, daha önce 2'si THY Avrupa Ligi'nde olmak üzere üst üste 7 maçı kazanmıştı.

Rakibini son 4 deplasman karşılaşmasında mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe Beko, 4 maç aranın ardından bu üstünlüğünü de kaybetti.

Fenerbahçe Beko, son olarak 29 Mayıs 2016 tarihinde play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray'a 65-63 yenilmişti.

Harrison'dan 28 sayı

Galatasaray'ın ABD'li oyuncusu Aaron Harrison, Fenerbahçe Beko karşısında etkili bir performans ortaya koydu.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde 12 sayı kaydederek çift hanelere ulaşan forvet oyuncusu, ilk yarıyı da 18 sayıyla tamamladı.

ABD'li basketbolcu, attığı 28 sayıyla karşılaşmaya damga vurdu.

Tanjevic de maçı takip etti

Fenerbahçe'nin ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın eski başantrenörü Bogdan Tanjevic, karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Karadağlı tecrübeli başantrenör, mücadeleyi saha içi koltuklarından takip etti.

Devre arasında sigara anonsu

Galatasaray-Fenerbahçe Beko derbisinin devre arasında salonda sigara içilmesi sebebiyle yoğun duman oluştu.

Pota arkasında bulunan Galatasaray tribününde içilen sigaralar nedeniyle oluşan duman dikkati çekince, seyircilere sigara içmemeleri yönünde anons yapıldı.

Galatasaray taraftarından Ali Koç'a tepki

Galatasaraylı seyirciler, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a tepki gösterdi.

Maçın ikinci yarısında Ali Koç, aleyhinde tezahüratta bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar, "Ali Koç dışarı" şeklinde slogan attı.

Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçe'ye gönderme

Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe futbol takımına göndermede bulundu.

Galatasaraylı taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte "Kümeye, kümeye Fenerbahçe kümeye" şeklinde tezahürat yaptı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Erşan Kartal, Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı

Galatasaray: Webster 13, Göksenin Köksal 11, Harrison 28, Hayes 11, Auguste 8, Caner Erdeniz, Erol Can Çinko, Can Korkmaz 6, Arapovic 7

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 6, Melih Mahmutoğlu 5, Kalinic 10, Lauvergne 7, Ahmet Düverioğlu 2, Vesely 23, Sinan Güler 2, Sloukas 8, Guduric 11

1. Periyot: 25-16

Devre: 43-38

3. Periyot: 59-52