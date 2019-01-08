Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi, teknik direktörülüğünü yaptığı FC Viitorul Constana takımı ile cuma günü Antalya'ya gelecek. Kafilede Gheorghe Hagi'nin oğlu genç futbolcu Ianis Hagi de olacak.



Gheorghe Hagi, pazar günü bir basın toplantısı düzenleyecek ve toplantıya oğlu Ianis Hagi de katılacak.