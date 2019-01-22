Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Domzale kulübünde forma giyen Hırvatistanlı defans oyuncusu Dario Melnjak ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Karadeniz ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çaykur Rizespor’umuz Slovenya’nın Domzale kulübünde forma giyen Hırvatistanlı defans oyuncusu Dario Melnjak ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Dario Melnjak’e kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."