Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Domzale kulübünde forma giyen Hırvatistanlı defans oyuncusu Dario Melnjak ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Karadeniz ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çaykur Rizespor’umuz Slovenya’nın Domzale kulübünde forma giyen Hırvatistanlı defans oyuncusu Dario Melnjak ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Dario Melnjak’e kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."
Çaykur Rizespor’dan bir transfer daha
22.01.2019 - 20:36 | Son Güncelleme: 22.01.2019 - 20:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çaykur Rizespor, Domzale forması giyen Dario Melnjak ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı.
Etiketler : Çaykur Rizespor,
599679 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/599679.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
18
11
5
2
26
10
16
38
2
Galatasaray
18
9
5
4
36
21
15
32
3
Malatyaspor
18
9
5
4
29
18
11
32
4
Kasımpaşa
18
9
2
7
37
29
8
29
5
Trabzonspor
18
8
5
5
34
26
8
29
6
Beşiktaş
18
8
5
5
31
24
7
29
7
Konyaspor
18
7
7
4
25
21
4
28
8
Antalyaspor
18
8
4
6
19
21
-2
28
9
Sivasspor
18
6
6
6
24
25
-1
24
10
Bursaspor
18
4
10
4
18
18
0
22
11
Göztepe
18
7
1
10
20
22
-2
22
12
Alanyaspor
18
6
3
9
15
22
-7
21
13
Kayserispor
18
5
5
8
15
25
-10
20
14
Ankaragücü
18
6
2
10
17
32
-15
20
15
Fenerbahçe
18
3
8
7
17
25
-8
17
16
Akhisar Bld.Spor
18
4
5
9
20
29
-9
17
17
Erzurum BB
18
3
7
8
17
24
-7
16
18
Çaykur Rizespor
18
2
9
7
20
28
-8
15
18. Hafta Maçları
18.1.2019
Akhisarspor 1 - 3 Beşiktaş
19.1.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1 - 2 Atiker Konyaspor
19.1.2019
Yeni Malatyaspor 3 - 2 Göztepe
19.1.2019
Antalyaspor - Kayserispor
19.1.2019
Galatasaray 6 - 0 Mke Ankaragücü
20.1.2019
Alanyaspor 2 - 0 Sivasspor
20.1.2019
Trabzonspor 2 - 4 Medipol Başakşehir Fk
21.1.2019
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
21.1.2019
Bursaspor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
18
13
2
3
31
13
18
41
2
Denizlispor
18
12
3
3
30
17
13
39
3
Hatayspor
18
9
5
4
23
11
12
32
4
Osmanlıspor
18
10
2
6
24
14
10
32
5
Gazişehir Gaziantep
18
9
4
5
32
14
18
31
6
Ümraniye
18
9
4
5
22
17
5
31
7
Altınordu
18
7
8
3
21
12
9
29
8
Boluspor
18
8
4
6
22
19
3
28
9
Adana Demirspor
18
8
3
7
23
19
4
27
10
Balıkesirspor
18
6
5
7
17
22
-5
23
11
Adanaspor
18
5
7
6
21
22
-1
22
12
Altay
18
5
5
8
24
21
3
20
13
İstanbulspor
18
4
8
6
22
25
-3
20
14
Giresunspor
18
5
5
8
17
22
-5
20
15
Eskişehirspor
18
4
5
9
15
33
-18
17
16
Afjet Afyonspor
18
4
4
10
22
30
-8
16
17
Elazığspor
18
4
4
10
22
30
-8
16
18
Karabükspor
18
0
2
16
7
54
-47
-1