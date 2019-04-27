Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 1905 Kültür Sanat Spor Derneği tarafından düzenlenen yeni üyelere berat töreninde konuştu. Lig ve kupa yarışında olmalarıyla ilgili “Bir yerde şampiyonluk ve yarış varsa Galatasaray orada vardır. İnşallah ipi göğüsleme hedefine doğru yürüyecektir. Kazasız belasız, dış engelsiz bu mücadelesine devam edecektir. Bütün rakiplerine saygılı duyarak, Türk futbol ailesi içindeki bütün unsurlara da saygılı olarak. Ama birileri oyuna hile katarsa haksızlık katarsa biz onlardan yana değiliz” dedi ve hakem atamalarını, yönetimlerini eleştirdi. “Hakemler bizim aleyhimize de hata yapabilirler. Ama bunu ısrarlı hâle getirmesinler” diyen Cengiz, dürüstlük ve adalet açılımında bulundu.

Adını koyamam

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı “Deplasman maçımıza verilen hakemle (Mete Kalkavan) ilgili olarak büyük bir infial var. Ben bu verilen tepkiyi de anlayışla karşılıyorum. Biz; lehimize de olsa hatalar yapılmamasını istedik. Haksız alınan bir puan, bir mal, bir edinim, herhangi bir bedel size öbür dünyaya fatura kesmeyelim, bu dünyada döner. Genç hakemlere şans verilmesini istiyoruz. Bizim savunduğumuz dürüstlük, açıklık, şeffaflık ve samimiyet. Ben şuna da üzülüyorum; bizim lehimize hata yapan hakemlere maç verilmiyor. Ben o hakemler bizden yanadır demiyorum. Lehimize hata yapan hakemi çok uzun süre dinlendirip aleyhimize hata yapan hakemi hemen ertesi hata maça verirseniz, ben bunun adını koyamam” ifadesini kullandı.

19. kupa yolda

Hedefi çifte kupa olarak gösteren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın 21 şampiyonluğunun üçte birine imza attı. G.Saray’da yedi defa şampiyonluk gören Terim, hoca olarak G.Saray ile 17 kupa kaldırdı. Eğer bu sezon da hem ligde hem de kupada mutlu sona ulaşırsa 19’u bulacak.

Konya’da yok derbide var

Galatasaray, Türkiye Kupası yarı finalinde Yeni Malatyaspor’u 5-2 ile geçip finale adını yazdırırken sakatlanan Marcao’nun sağ kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Başarılı stoper bu hafta oynanacak Konya maçında forma giyemeyecek ama Beşiktaş derbisine yetiştirilecek.

Bardağı taşırdı

Galatasaray’da Belhanda, teknik direktör Fatih Terim’in hiç hoşuna gitmeyecek bir tavır sergiledi. EY Malatya maçı öncesi kadroda olan Faslı futbolcu, karşılamaya dakikalar kala kendini iyi hissetmediğini belirterek oynayamayacağını söyledi. Bu hareket Terim’in sabrını taşırdı.

Onyekuru seferberliği

Galatasaray’ın sezon başında Everton’dan kiraladığı Henry Onyekuru, skor olarak beklentilerin daha üzerinde bir performans sergiledi. Toplamda 14 gole ulaşan Onyekuru, Garry Rodrigues (10) ve Bruma’yı (11) geride bıraktı. Teknik direktör Fatih Terim’in çok memnun olduğu 21 yaşındaki kiralık futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona bitiyor. Yönetim ise oyuncunun bonservisini almak için girişimlerde bulunuyor. Everton Kulübü’nün 10 milyon avronun üzerinde para istemesi hem yönetimi hem de teknik heyeti düşündürüyor. Onyekuru’ya alternatif olarak da yeniden Bruma düşünülüyor.