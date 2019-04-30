Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MUSTAFA KORKUSUZ

Beşiktaş formasını ara transfer döneminde sırtına geçiren Burak Yılmaz, kazandırdığı puanlarla takımını tekrar şampiyonluk potasına soktu... Taraftarların çoğunun transferine karşı çıkmasına rağmen kadroya katılan yıldız golcü, sergilediği performans ve attığı gollerle gönüllere taht kurdu. Başkan Fikret Orman bile “Keşke daha önce alsaydık” diyerek pişmanlığını ortaya koydu. Tecrübeli oyuncu ligin ikinci yarısında rakip ağları dokuz defa havalandırarak bu süreçte en golcü isim olmayı başardı. Alanyasporlu Papiss Cisse, Rizesporlu Vedat Muriç, Galatasaraylı Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne ikinci yarıda attıkları sekizer golle Burak Yılmaz’ın takipçisi oldu. Burak, Beşiktaş’ta fileleri dokuz defa sarsmasının yanı sıra dört defa da takımına galibiyeti getiren golü attı. Başarılı futbolcu böylece tek başına siyah-beyazlılara 12 puan kazandırdı.

Ödüllendirilecek

Ligde Bursaspor ve Göztepe karşılaşmalarında takımına üç puanı getiren gollere imza atan Burak Yılmaz, son üç karşılaşmada da dokuz puanlık katkı sağladı. İki hafta önce lider Başakşehir karşısında takımının galibiyet golünü atan millî yıldız, Sivas deplasmanın 87. dakikasında uzun yıllar unutulmayacak güzellikle bir frikik golüne imza atmıştı. Son olarak A.Gücü karşısında kilidi açan yıldız oyuncu, bir gol daha attı ve üç puanın kazanılmasında başrolü oynadı. Yönetim de bu etkileyici performansı sebebiyle yıldız golcüyü ödüllendirmeye karar verdi. Daha önce Burak Yılmaz’ın gelecek sezon kaptan olacağını söyleyen Başkan Fikret Orman’ın, kalan beş maçta tecrübeli futbolcuya kaptanlık pazubendini vermeyi planladığı gelen bilgiler arasında.

13 milyon lira kazandırdı

Beşiktaş’ın göz bebeği Burak Yılmaz, attığı gollerle takımına puanlar kazandırmasının yanı sıra kulübün de kasasını dolduruyor. Ligin ikinci yarısında beş maçı kazandıran golleri atan yıldız golcü, kulübün de 13 milyon liralık gelir elde etmesini sağladı. TFF bu sezon kulüplere galibiyet başına 2,6 milyon lira prim veriyor.

Üç takıma bedel!

Burak Yılmaz ligin ikinci yarısında üç Süper Lig ekibinden fazla gol attı. Toplamda 11 gol kaydeden tecrübeli futbolcu, Bursaspor (8), Kasımpaşa (10) ve Göztepe’den (10) daha fazla fileleri havalandırdı. Kayserispor ve Akhisarspor da on birer golle Burak Yılmaz’la aynı sayıda fileleri havalandırdı.