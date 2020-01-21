Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Abdullah Avcı Beşiktaş’ta çok fırtınalı günler yaşıyor. Sezona kötü başlayan; Braga yenilgisi sonrası istifası istenen Avcı, üst üste gelen altı galibiyetin ardından ligde ikinci sırayı görmüş ve tribünlere çağrılmıştı. Sadece bir buçuk ay önce tribünleri tek tek selamlayan 55 yaşındaki teknik adam şu anda yine istenmeyen adam durumunda. Sivasspor yenilgisi bardağı yeniden taşırdı. Siyah-beyazlı taraftarlar 10 kişi kalan Sivasspor karşısındaki kötü futbola isyan etmiş, Abdullah Avcı için istifa çağrısı yaptıktan sonra Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulunmuştu. Artık taraftarlar kadar siyah-beyazlı idareciler de Hoca’ya tepkili. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin Avcı’yı desteğe devam etse de, yönetimde çoğunluğun görüşü Avcı ile yolların ayrılması gerektiği yönünde.

Görüşme yarın

Fikret Orman yönetiminin Abdullah Avcı ile yaptığı sözleşme ise Çebi ve arkadaşlarının elini kolunu bağlıyor. Sezon öncesi üç seneliğine Beşiktaş’ın başına getirilen tecrübeli çalıştırıcının yıllık 12 milyon lira kazancı var. Avcı’nın gönderilmesi durumunda görev yapmayacağı sürenin tazminatını alacak olması hâlihazırda kriz yaşayan kulübü daha da zora sokacak. Federasyonun yeni belirlediği harcama limiti kurallarında takım bütçesine teknik heyetin ücreti de dâhil ediliyor. İki milyon liralık bütçesi olduğu için transfer bile yapamayan yönetimin şimdilik Avcı’yı göndermesi mümkün görünmüyor. Başkan Çebi, yarınki BB Erzurumspor maçı öncesi tesislere giderek Avcı’yla bir görüşme gerçekleştirecek ve izlenmesi gereken yol haritası üzerinde görüş alışverişi yapacak.

Beşiktaş zarar etti

∂ Futbol kulüplerinin Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerinin 2. çeyrek finansal raporları açıklandı. Beşiktaş 151 milyon lira zarar etti. Uzmanlar Beşiktaş'ın finansal raporunun kötü sinyaller verdiğine dikkat çekti. Galatasaray 75 milyon, Fenerbahçe ise 26 milyon lira kâr etti.

PORTEKİZLİLERİN İDDİASI

Sporar’da sona doğru

∂ Beşiktaş’ın bir süredir ilgilendiği ancak TFF harcama limitleri sebepleriyle transferini bitiremediği Andraz Sporar için tekrar yarışa girdiği iddia edildi. Portekiz basınında çıkan haberde, 25 yaşındaki forvetin önümüzdeki günlerde Beşiktaş ya da Sporting Lisbon takımlarından birine transfer olacağı belirtildi.

Söz sırası Fikret Orman’da

∂ İbra edilmeyen Fikret Orman sessizliğini bozuyor. Beşiktaş’ın eski başkanı perşembe günü TRT Spor’da katılacağı programda hakkındaki suçlamaları cevaplayacak. Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, bir süre önce Orman dönemine dair inceleme başlatmış ve bahsi geçen dönemde 305 milyon 711 bin 408 lira zarar edildiğini açıklamıştı.

Avcı rekora koşuyor!

Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon 27. resmî maçına çıkan Beşiktaş, sahadan 13 defa mağlup ayrıldı. Süper Lig’de altı, Avrupa Ligi’nde beş yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise iki defa kaybetti. Beşiktaşlılar takımın tarihinin en çok mağlubiyet yaşadığı sezonuna 1997-98’de şahit olmuştu. Siyah-beyazlı takım o sezon 19 defa mağlubiyet yaşamış ama bütün kulvarlarda toplam 54 maça çıkmıştı. Abdullah Avcı’nın ekibi ise bu rakama henüz sezonun yarısında yaklaşmış durumda.

SON 7 MAÇ

X Wolverhampton: 0-4

X Yeni Malatya: 0-2

X 24Erzincanspor: 0-2

X Fenerbahçe: 1-3

3 Gençlerbirliği: 4-1

X BB Erzurum: 2-3

X Sivasspor: 1-2