Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon başında Southampton’dan satın alma opsiyonu ile bir yıllığına kiralanan Lemina için İngiliz ekibiyle pazarlık masasına oturulacak. Teknik direktör Fatih Terim’in çok beğendiği ve takıma enerji kattığını düşündüğü Gabonlu orta sahanın satın alma opsiyonu 16 milyon avroydu.

O da çok istekli

Bu yüksek maliyeti karşılamasına imkan bulunmayan yönetim, oyuncuyu bir sezon daha kiralamayı önerecek. Ayrıca satın alma opsiyonunun da revize edilerek aşağı çekilmesi istenecek. Ki bu görüşmede Lemina’nın Galatasaray’da kalma isteği ve onun açısından problemin olmaması yönetimin elini güçlendiriyor. Galatasaray, sezon sonuna kalmadan Lemina işini de çözümlemek istiyor.

YEDEKLİK TAŞI

Belhanda’ya Emre mesajı

G.Saray’da Emre Akbaba takıma döndü, Belhanda on biri unuttu. Devre arasında ayrılması istenen Faslı oyuncu gelen teklifleri elinin tersiyle itmiş ve sarı-kırmızılı takımda kalacağını ifade etmişti. Ancak Belhanda son üç maça yedek başladı ve mesajı da çok net anladı: Emre Akbaba varken yedeksin. Yönetim oyuncunun menajeriyle yeniden masaya oturacak ve ayrılığı konusunda anlaşmaya çalışacak.