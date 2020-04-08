Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Aykut Kocaman’ı gönderip teknik direktörlük koltuğuna Phillip Cocu’yu oturturken koymuştu Ali Koç tavrını. Başkan, vizyonu doğrultusunda kulübü yerli bir teknik adama teslim etmeyi düşünmüyordu. Ancak şartlar onu Ersun Yanal mecbur kıldı. Şimdi ise bir kez daha seçim arefesinde Fenerbahçe. Yanal’ın ayrılığından sonra hoca arayan sarı-lacivertlilerde öne çıkan isim Erol Bulut olmuştu. Başkan Vekili Semih Özsoy’un “Fenerbahçe’yi ve Türkiye’nin gerçeklerini iyi bilen bir hoca” kriteriyle Lucescu, Bilic, Daum ve Erol Bulut isimleri ön plana çıkmış, Alanya’nın teknik patronu favori olarak yazılmıştı. Ancak yönetimdeki birçok ismin de gönlü Erol Bulut’tan yana atarken, Başkan’ın gönlünün bir kere daha yabancıdan yana olduğu ortaya çıktı.

> Blanc tamam ama…

Türk bir teknik adamla çalışmaya sıcak bakmayan Ali Koç, yabancı bir hocayla yeni yapılanma peşinde. Koç’un Erol Bulut’a karşı bir peşin fikri yok. Ancak kafasındaki planlarla bu isim şimdilik uyuşmuyor. Ali Koç, Laurent Blanc ile Eusebio Di Francesco arasında ikilem yaşıyor. Roma ve Sampdoria kariyerleriyle dikkat çeken 50 yaşındaki İtalyan, Türkiye’den teklif aldığını doğrularken, Portekiz basınından A Bola ise Fenerbahçe’yi Blanc’a teslim etti bile. Haberde, Ali Koç’un göreve geldiği ilk günden beri temasta olduğu Blanc’la bu sefer anlaşma sağladığı öne sürüldü. Ancak yöneticiler arasında ağırlık ise Bulut’tan yana. Kurmayları, ekonomik sıkıntılara da dikkat çekerek Başkan’ı ikna etmeye çalışıyor.

Futbolu çok özledim

Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, karantina günlerinde İstanbul’da rahat olduğunu ancak futbolu çok özlediğini söyledi. Covid-19’un hayatı durma noktasında getirdiğini belirten sambacı “Artan ölümler sebebiyle herkes tedirgin. Ancak kulüp bizim arkamızda. Her türlü desteği verip, kolaylığı sağlıyor. Futbolu ve taraftarın önüne çıkmayı çok özledim” ifadelerini kullandı.