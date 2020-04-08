Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Zamanın maçı, yeni tip koronavirüs ile insanlık arasında devam ediyor. Çin’de ortaya çıkıp hayatı durma noktasına getiren İtalya, İspanya derken ABD’de çok ciddi ölümlü sonuçlar veren ve sürekli galip gelen Covid-19, Türkiye’de Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e de bulaşmıştı. O maç 23 Mart’ta vücutta gösterdiği septomlarla (yüksek ateş, kuru öksürük) ortaya çıkmış ve Terim de hastaneye gidip teste girmişti. Sonuç pozitifti. Yani Covid-19 1-0 öndeydi. Virüsün karşısında Avrupa devlerine kafa tutan ve tarihi başarılar elde eden bir savayçı bir İmparator vardı. Ve Terim Covid-19 ile önce bir hafta hastanede mücadele verdi ve eşitliği sağladı.

> Mesaiye başlıyor

Ayakta kalmayı başaran ve ardından üstünlüğü eline geçiren 66 yaşındaki tecrübeli hocanın ikinci testi negatifti. Tedavisine evde devam edilecekti ancak 14 gün boyunca karantina altında olacaktı. Hastaneden taburcu edilen Fatih Hoca, biyolojik iyileşmenin ardından psikolojik üstünlüğü de eline aldı. Üçüncü test de yapıldı ve sonuç, negatif çıktı. Fatih Terim, Covid-19 ile mücadelesini 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanmayı başardı. İmparator’un yeniden sağlığına kavuşması, ailesini, oyuncuları ve sevenlerini memnun etti. Geçtiğimiz günlerde oyuncular ve personelle görüntülü konuşan Terim yönetimle de toplantılara başlayacak.

TERİM’İN DÖNÜŞÜ

NEREDE KALMIŞTIK-II

Galatasaray’a dönüşlerinde hep başarılı olan Fatih Terim, klişesi hâline gelen “Nerede kalmıştık” sözünü yeniden devreye sokacak. Tecrübeli teknik adam koronavirüs günlerinin ardından yönetimle zirve gerçekleştirecek. Gündemde ise oyuncu maaşlarının yapılandırılması, yeni dönemdeki ödeme planı ve kiralık oyuncuların durumu var.