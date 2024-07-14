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70 milyon euroluk oyuncu adım adım Fenerbahçe'ye! Ada basını duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
70 milyon euroluk oyuncu adım adım Fenerbahçe&#039;ye! Ada basını duyurdu
Fenerbahçe, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertlilerle gündeme gelen yıldız Darwin Nunez büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi yoğun şekilde sürüyor. Birçok yıldız ismi listesine alan sarı-lacivertliler, özellikle bir isimle dikkat çekti: Darwin Nunez. Liverpool'un 85 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Uruguaylı golcü için Fenerbahçe resmen harekete geçti.

70 milyon euroluk oyuncu adım adım Fenerbahçe'ye! Ada basını duyurdu - 1. Resim

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun önerisi üzerine Darwin Nunez transferi için Liverpool ile temasa geçti. Mourinho, Nunez'i çok beğendiğini belirtti ve sarı-lacivertli yönetim, Liverpool'a 1 yıllık kiralama teklifi sundu.

70 milyon euroluk oyuncu adım adım Fenerbahçe'ye! Ada basını duyurdu - 2. Resim

Ancak İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Liverpool, oyuncuyu takımda tutma kararı aldı ve bu nedenle kiralama teklifini reddetti. Yeni teknik direktör Arne Slot'un Nunez ile çalışmak istemesi, Liverpool'un bu kararı almasında etkili oldu.

70 milyon euroluk oyuncu adım adım Fenerbahçe'ye! Ada basını duyurdu - 3. Resim

Fenerbahçe yönetimi, piyasa değeri 70 milyon Euro olan Darwin Nunez'in transferini, Liverpool'un olumsuz cevabı nedeniyle şimdilik rafa kaldırdı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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