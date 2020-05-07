Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Yeni tip koronavirüs pandemisi sonrası dünyadaki bütün futbol kulüplerinin gelirlerinin sıfırlanmasının akabinde oyuncu maaşlarında indirimlere gidilmeye başladı. Aynı yolu izleyen Galatasaray da en yüksek gider kalemlerinden olan futbolcu ödemeleri için geçtiğimiz hafta indirim talebinde bulundu. Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusu Radamel Falcao ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Kolombiyalı golcünün indirime sıcak bakmadığı ve peşinde olan Arap kulüpleri ile menajerinin yakın temasta olduğu gündeme geldi. Falcao ise Galatasaray’dan ayrılacağı yönündeki iddialara nokta koyma hazırlanıyor.

Tekliflere teşekkür!

Menajeri ile bir araya gelen golcü oyuncu, Galatasaray’da oynamaktan keyif aldığını ve ailesinin de Türkiye’yi çok sevdiğini belirtti. Ligler tekrar başladıktan sonra hedef koydukları şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam edeceklerini dile getiren Falcao, menajerinden tekliflere teşekkür etmesini istedi. Golcü oyuncu, yönetimin kendilerine ilettiği yüzde 30’luk indirime ailesinin de onayıyla ‘evet’ diyeceği öğrenildi. Hatırlanacağı üzere Galatasaray’ın kaptanları Fernando Muslera, Ryan Donk ve Selçuk İnan geçtiğimiz günlerde yönetimin indirim talebine müspet cevap veren ilk oyuncular olmuştu.

DEVAM SONRASI...

Cimbom’da tempo artıyor

∂ Sarı-kırmızılılar yeni sezon startını yeni verirken bu konuda TFF’nin ligle ilgili kararı belirleyiciydi. Dün liglerin haziranda başlayacağının açıklanmasının ardından Fatih Terim ve ekibi, yeni bir program hazırladı. Cimbom’da fizik ve kondisyon yüklemesine ağırlık verilecek.

Aslanlar sahada

Ve Galatasaray da koronavirüs salgınının ardından idmanlara başladı. Dörderli gruplar hâlinde tesislere gelen oyuncular 11.00, 17.00 ve 18.30 olmak üzere üç farklı saat diliminde çalıştı. Herkes kurallara dikkat etti, sosyal mesafeler korundu.