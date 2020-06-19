Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de Max Kruse depremi yaşanıyor. Pandemi öncesinde 25. haftadaki Denizlispor maçında sakatlanan Max Kruse, Fenerbahçe sayfasını kapattı. Yaklaşık üç aydır takımdan ayrı çalışan ve geçtiğimiz günlerde de apandisit ameliyatı olan Alman futbolcu sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Fenerbahçe Kulübü, konuyu UEFA’ya taşıyacağını duyurdu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada “Kulübümüzün Oyuncuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır” ifadelerine yer verildi.

> Pirşen: Kolay parayı seçti

Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yöneticisi Alper Pirşen, "Kruse bir poker oynadı, risk aldı ve kolay para peşine düştü. Futbolcu, yabancı olduğu için muhtemelen FIFA'ya gidecek. Bu süreci biz de kendimizce raporladık. Elimizde dosya var, futbolcu girişimde bulunduğunda eş zamanlı bizim de başvurumuz olacaktır" açıklaması yaptı. Kruse'nin sözleşmesinin bitmesine iki sezon vardı ve yıllık 500 bin imza parasıyla birlikte 3,1 milyon avro alıyordu. Eğer Alman pandemi döneminde alamadığı ödememer gerekçesiyle açacağı davaları kazanırsa F.Bahçe, Kruse'ye 6,2 milyon avro ödemek zorunda kalacak.

Koç'a 45 gün ceza

Dün Kruse'yle sarsılan F.Bahçe'de kötü haberler bununla sınırlı kalmadı. PFDK, sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle Başkan Ali Koç'a 45, Başkan Vekili Semih Özsoy'a ise 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Kayseri maçında kırmızı kart gören Ozan Tufan da iki maçla cezalandırıldı.

BU DEFA TAMAM

Obradovic müjdesi

∂ Fenerbahçe’de yılan hikâyesine dönen Zeljko Obradovic konusu mutlu sonla bitti. Ayrılma ihtimali bile sarı-lacivertli camianın kâbus görmesine sebep olan Sırp teknik adam İstanbul’da kalmaya ikna oldu. Obra’nın 2+1 yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Zubkov pazarlığı

Fenerbahçe, bonservisi Shakhtar’da bulunan Oleksandr Zubkov için girişimlere başladı. Macar ekibi Frencvaros’ta oynayan 23 yaşındaki sağ açık için Shakhtar’a kiralama teklif yapıldı. Zubkov bu sezon 40 maçta 9 gol, 2 asistle oynadı.