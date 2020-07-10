Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor şampiyonluğa çok yaklaştığı bir sezonu daha hayal kırıklığıyla kapatmak üzere… Pandemi arası öncesi liderlik koltuğunda oturan bordo-mavili takım, evinde oynadığı son üç maçta altı puan bırakarak sezonun bitimine dört hafta kala Başakşehir’in dört puan gerisine düştü. Trabzonspor bu sezon öne geçtiği maçlarda toplam 24 puan kaybederek şampiyonluğu elinin tersiyle itmeye devam etti. 2-2 berabere biten Antalyaspor maçından sonra kaybedilen iki puandan çok, ortaya konan kötü futbol tepki çekti. Takımın sahada yeterine mücadele etmediğini savunan taraftarlar, teknik direktör Çimşir’i hedef tahtasına oturttu.

> Böyle mi olacaktı?

Başkan Ağaoğlu, ligin ilk yarısında Konya’da 1-0 kazanılan maçın ardından “Öne geçtikten sonra baskı yeme alışkanlığını atlatamadık. Bu, futbol Trabzonspor’a yakışmıyor” diyerek Ünal Karaman’ın gidişine zemin hazırlamıştı ancak bordo-mavili takımda o hastalık bir türlü giderilemedi. Trabzonspor öne geçtiği maçlarda kaybettiği puanlarla şampiyonluk şansını ateşe attı. Akyazı’daki galibiyet hasreti 130 güne çıkarken yerel medya da yaşanan hayal kırıklığını manşetlerine taşıdı. Günebakış “Böyle mi olacaktı?” başlığını atarken Karadeniz “Okyanusları aştık, derede boğuluyoruz” manşetiyle çıktı.

CISSE, SÖRLOTH’U GEÇTİ

Tahttan sonra taç da tehlikede

∂ Liderlik koltuğundan hızla uzaklaşan Trabzonspor’da Alexander Sörloth’un krallık tacı tehlikeye girdi. Önceki akşam G.Saray filelerine iki gol bırakan Alanyasporlu Papiss Cisse 22 gole ulaşarak 21 gollü bulunan Norveçliyi geride bıraktı.

SÜRMEN’DEN İKAZ

Kaosa sebep olmayalım

∂ Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen, taraftarlara ‘sağduyu’ çağrısında bulundu. Sürmen “Kızgınlığımızı Trabzonspor’u sevmeyenlere mükâfat ve yeni bir kaosun başlangıcı olarak sunmayalım. ‘Olmadı, olmuyor’ yerine, ‘Olacak’ dediğimiz gün çok güzel günlerimiz olacak” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK YAKIN

Başakşehir’de keyifler yerinde

∂ Trabzonspor’un evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak iki puan daha kaybetmesi lider Başakşehir’de bayram havası oluşturdu. Haftayı Denizlispor galibiyetiyle kayıpsız atlatan turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Okan Buruk “Kalan maçları kazanıp bir rüyayı gerçeğe dö-nüştürmek istiyoruz” dedi