Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER FARUK ÜNAL

Futbolun kâbusu olan koronavirüs salgını bu defa Riva’yı vurdu. Futbol Federasyonunun Riva’daki tesislerinde dün hakem Abdulkadir Bitigen’in Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla büyük bir şok yaşandı. MHK, hakemleri pandemi sonrası 5 Haziran’dan itibaren Riva’da kampa almıştı. Hakemler her gittikleri maçtan önce ve sonrasında testten geçiriyordu. Geçen hafta salı günkü Başakşehir-Denizlispor maçını yöneten Bitigen, MHK tarafından bu haftaki Fenerbahçe-Sivasspor karşılaşmasına tayin edilmişti. Yaşanan durum üzerine MHK, Bitigen’in yerine maça Ali Palabıyık’ı görevlendirdi. Bu haftayı boş geçirmesi planlanan Palabıyık, 33. haftadaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine saklanıyordu.

> İzolasyon kalmamıştı!

Yaşanan durum üzerine Riva’da acil kodlu çağrı ile 53 hakeme yeniden Covid-19 testi uygulandı. Abdulkadir Bitigen’in salı günkü maçta yardımcıları Kemal Yılmaz ve Çağlar Uyarcan’dı. Dördüncü hakem ise Sarper Barış Saka idi. Hakemler maçtan döndükten sonra Riva’da iki gün izole ediliyor, testten sonra kampa dâhil ediliyorlardı. Son hafta Riva’ya dışarıdan gelen gidenlerin çok olması dikkat çekmişti. Misafirlerin içeri alınması, restoran ve spor salonlarını kullanmaları hakemleri rahatsız etmeye başlamıştı. Pandemi süreci sonrasında hakemler, yönetecekleri maçlardan 48 saat önce ve yönettikten 24 saat sonra rutin olarak testten geçiriliyor.

Semptom görülmedi

TFF yaptığı açıklamada Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Abdulkadir Bitigen’de herhangi bir semptom (emare) görülmediğini belirtti. İsim vermeden yapılan açıklamada hakemin talimatlar gereği tedbir amaçlı 14 günlük karantinaya alındığı ifade edildi.

Kayseri’ye evine gitti!

Aynı zamanda diş doktoru olan Abdulkadir Bitigen’e virüsün 4 Temmuz’da yönettiği Y. Malatyaspor-G.Birliği maçında ya da Riva’daki kampta bulaştığı ihtimali üzerinde duruluyor. Bitigen, dün kara yoluyla Kayseri’deki evine gitti. Tecrübeli hakem evinde izolasyon altında karantinada kalacak. Bu süreçte aile bireyleriyle de temastan kaçınacak. Bütün hakemler gibi Bitigen de ligin yeniden başlaması sürecinde Riva’da kampta bulunuyordu.