Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligin transfer şampiyonu Fenerbahçe, hastalık ve sakatlıklar yüzünden Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesi büyük sıkıntı yaşıyor. Sarı-lacivertli takımda tam yedi oyuncu Ankara’ya götürülmedi. Sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Kemal Ademi ve Harun Tekin’in yanı sıra Covid-19 testleri pozitif çıkan Enner Valencia ile Sinan Gümüş kafilede yer almadı. Takımdaki en büyük problem ise sağ bek mevkiinde yaşanıyor. Sakatlığı bulunan Gökhan Gönül’ün yokluğunda Nazım Sangare’nin görev yapması planlanıyordu.

Dört alternatif var

Ancak millî takımda sakatlanan Nazım Sangare dünkü antrenmanın ilk bölümünde yer alırken ağrılarının devam etmesi sonrasında çalışmayı yarım bıraktı. Yapılan kontroller sonrasında Nazım’ın oynayabilecek durumda olmadığına karar verilince millî oyuncu Gençlerbirliği maçının kadrosundan çıkarıldı. Erol Bulut, altyapıdan sağ bek Serhat Ahmetoğlu’nu da Ankara kafilesine dâhil etti. Bulut’un sağ bekte Lemos, Tisserand ya da Ozan’dan birine forma vermeyi düşündüğü, sol bek Novak’ı da bu defa sağda kullanabileceği belirtildi.

Dersimizi aldık

Eksiklerin çokluğu Erol Bulut’u endişelendirmiyor. Ankara’ya hareket öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yapan genç çalıştırıcı “Bu kadro bu gibi durumlara karşılık kuruldu. Eksiğimiz çok ama puan kaybı için mazeretimiz yok. Konyaspor maçından hepimiz ders çıkardık. Ne olursa olsun sahaya 11 kişi çıktığımız sürece eksiğimiz yok demektir. Rakibimiz, hoca değiştirdi. Bize karşı oynayan takımlar ayrı bir motivasyonla sahaya çıkıyor. Onlardan daha çok koşup daha çok istememiz lazım” ifadelerini kullandı.

En büyükler Fener ve G.Saray

∂ Fenerbahçe’nin yeni transferi Filip Novak Çek basınına konuştu. Tecrübeli oyuncu “Sakatlık atlattım, sıramı bekliyorum” derken “Burada Trabzon’a göre daha büyük bir rekabet var. Tek hedef şampiyonluk. İstanbul gerçekten çok başka. Trabzon ile karşılaştırılamaz. İhtiyacım olan her şeyi buluyorum. Türkiye’nin en büyük kulüpleri, Fenerbahçe ve Galatasaray” sözlerini kullandı.

EROL HOCA 100. MAÇINDA

‘Dalya’ heyecanı

∂ Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugün oynanacak Gençlerbirliği maçında hoca olarak kariyerinin 100. Süper Lig maçına çıkacak. Bulut, ligde Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Fenerbahçe’nin başında yer aldığı 99 müsabakada 40 galibiyet, 28 beraberlik ve 31 mağlubiyet yaşadı.

ALTYAPIDAN TAKVİYE

Yedek kuvvet Serhat

∂ Teknik direktör Erol Bulut, Gökhan Gönül ve Nazım Sangare’nin yokluğunda sağ bek için altyapıdan Serhat Ahmetoğlu’nu kafileye dâhil etti. Genç oyuncu Gençlerbirliği maçında kulübede olacak, ihtiyaç olursa oynayacak.

MAESTRO OLACAK

Mert Hakan göreve

∂ Erol Bulut, Fenerbahçe’de henüz ilk on birde maça çıkamayan Mert Hakan Yandaş’ı Gençlerbirliği maçında 10 numara pozisyonunda oynatacak. Sakatlığını yeni atlatan Sosa’nın ise maça kulübede başlayacağı, ikinci yarıda görev alacağı öğrenildi.