Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Millî aradan yine ciddi hasar gören ve kayıplar veren Galatasaray, ligde pazartesi günü Kayserispor ile karşılaşacak. Koronavirüs testleri pozitif çıkan kaleci Okan Koçuk, Belhanda, Arda, Omar ve Babel’in yanı sıra sakatlıkları bulunan Falcao, Luyindama ve Etebo yok. Ki bu eksikliklerde dikkat çeken ayrıntı, koronavirüse yakalanan oyuncuların durumu. Her ne kadar bu isimlerin sadece Kayserispor maçında forma giyemeyeceği algısı oluşsa da süreci yakından takip eden ve benzer durumu yaşayan Teknik Direktör Fatih Terim uzun vadeli planlar içerisinde. Çünkü testi pozitif çıkanların 14 günlük karantina süreci var. Ve sonrasında fiziki açıdan hemen hazır hâle gelmeleri zor.

Altyapıya özel ilgi

Bütün bunları dikkat alan Fatih Terim, günü kurtarmak için değil değil iki-üç haftayı bulabilecek bu süreci en hasarsız şekilde atlatmanın hesabını yapıyor. Sezon başında takıma katılan Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ve geçen sezon transfer edildikten sonra fazla forma şansı bulamayan Jesse Sekidika’yı bu dönemde kullanmak isteyen Fatih Hoca ayrıca altyapıdan da Ali Yavuz Kol’u da hazırlıyor. Oyuncularıyla zaman zaman toplantılar da yapan Terim’in “Eksiklerimiz çok ama her ne olursa olsun biz Galatasaray’ız. Sahaya on bir kişi çıkacağız. Bir çoğunuz için bu çok önemli fırsat. Herkesten beklentim sorumluluk alıp, elinizi taşın altına koymanız’’ dediği öğrenildi.

Taktiğe ağırlık verildi

Eksik Aslan, Kayserispor mücadelesine dün yaptığı çalışma ile devam etti. İlk on birini sil baştan değiştirecek olan Fatih Terim, bir arada oynamaya alışık olmayan oyuncularını zorlu mücadeleye hazırlamak için taktik idmanlara ağırlık verdi.

ÖZEL GÜNLERİ KUTLANDI

Çocuklara selam

∂ Galatasaray Dünya Çocuklar Günü’nü unutmadı. Sarı-kırmızılılar dün yaptıkları idman öncesi UNICEF’in üstlerini giyerek takım hâlinde objektiflere poz verirken resmî sitesinden de şu mesajı paylaştı: Her çocuğun haklarına erişebildiği, spor yaparak büyüyebildiği bir dünyayı birlikte yeniden şekillendirelim.

EMRE TAŞDEMİR’DE ZORLANMA...

Bir sakatlık daha

∂ Sakatlıklar ve koronavirüs bulaşan oyuncular sebebiyle kadro bile kurmakta zorlanan Galatasaray’da kötü haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Luyindama, Falcao ve Etebo’dan sonra sarı-kırmızılılar Emre Taşdemir’de sakatlandı. Sol kasık adalesinde hafif-orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen Taşdemir’in tedavisine hemen başlandı.

GÖZLER BAŞKAN’DA

Cengiz “devam” diyecek!

∂ Galatasaray’da alınan erken seçim kararından sonra Burak Elmas, Metin Öztürk ve Cengiz Özyalçın aday olduklarını açıklamış gözler mevcut başkan Mustafa Cengiz’e çevrilmişti. Mustafa Cengiz’in doktorları ve ailesi ile görüşüp fikir aldığı, nihai kararını haftaya vereceği öğrenildi. Ancak ilk düşünce devam yönünde.