Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Duarte ve J. Fernandes'in ardından üçüncü transferini yapmaya yakın. Turuncu-lacivertliler, İH Konyaspor'un başarılı futbolcusu Ömer Ali Şahiner ile prensip anlaşmasına vardı. Başakşehir, Konya temsilcisiyle de 1 milyon 250 bin Euro'luk bonservis bedelinde el sıkıştı. Bunun yanında Ömer Ali de Konyaspor'daki alacaklarını bırakacak.



Transferin birkaç gün içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.