Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta sözleşmesini yenileyip yenilemeyeceği merak konusu olan Dorukhan Toköz hakkında Başkan Ahmet Nur Çebi sessizliğini bozdu. İsmi hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'la anılan yıldız oyuncu, siyah beyazlı yönetimin yaptığı yıllık 5 milyon liralık ücreti beğenmemiş ve 7 milyon lira talep etmişti. Dorukhan'ın, menajeri Ahmet Bulut'a güvendiğini söyleyen Çebi, “Menajeri onu yurt dışına götüreceğini söylüyor. Beşiktaş, bir handır, futbolcular ise yolcudur. Bunu iyi düşünmek ve tartmak lazım” dedi.

Gönen örneği

Dorukhan'a yapılan teklifin masada olduğunu belirten Çebi, “Gelip imzalarsa ne âlâ, imzalamazsa da yolu açık olsun. İstediği parayı başkaları veriyorsa gitsin alsın. Ben onu kesinlikle engellemem” dedi. Eski kalecileri Cenk Gönen’i de hatırlatan Çebi, “Beşiktaş’ı bıraktı. Galatasaray'a gitti forma giyemedi. Yurt dışına da gitti ama oradan da doğru düzgün oynayamadan geri döndü. Dorukhan, geçen sezon ağır bir sakatlık yaşadı. Bu sezon döndü ama hâlâ da eski günlerine dönmüş görünmüyor” dedi.

Ghezzal sevinci!

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve bireysel çalışmalar yapan Rachid Ghezzal'dan güzel haber geldi. Cezayirli oyuncu dün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Sakatlığı devam eden Cenk Tosun idmanda yer almazken, tedavisi süren Montero ise bireysel olarak çalıştı.

LJAJIC KULÜBEYE

Mensah on bire

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın orta saha kurgusunda değişiklik yapmayı planlıyor. Son oynanan Gençlerbirliği maçında Atiba, Josef, Ljajic üçlüsünü kullanan tecrübeli çalıştırıcı, uzun bir aranın ardından Mensah’ı on bire monte etmeyi düşünüyor. Bu durumda Ljajic kulübeye çekilecek.

TARAFTAR UYARDI

Maskesiz Rosier

Siyah-beyazlıların başarılı isimlerinden Valentin Rosier önceki gün İstanbul'da gezintiye çıkmıştı. Vatandaşlarla çekildiği fotoğraflarda maskesiz olması dikkat çeken Fransız oyuncu için siyah beyazlı taraftarlar sosyal medyada "Dikkat et Rosier. Sen bize lazımsın" şeklinde yorumlarda bulundu.