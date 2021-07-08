Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de yabancı oyuncuların durumu sıkıntıya sebep oluyor. TFF’nin yeni sezon için açıkladığı kurala göre bir takım kadrosunda en fazla 14 lejyoner bulundurabilir. Bunlardan 10’u maç kadrosuna yazılabilir, aynı anda 8’i sahada olabilir. Sarı lacivertlilerin an itibarıyla 17 yabancı oyuncusu bulunuyor. Frey’i bonservisiyle Antwerp’e yollayan F.Bahçe, bunun dışında bir ayrılığı henüz gerçekleştirebilmiş değil. Aksine transfer görüşmesi için izin verilen Zajc da anlaşamayınca Topuk Yaylası kampına katıldı.

KAPIYI ÇALAN YOK

Hem masrafları indirmek hem de takım dengesi açısından bazı isimlerle yolların ayrılması planlansa da, kadroda düşünülmeyen Samatta, Zanka, Kemal Ademi, Lemos, Dirar, Perotti gibi isimler için sarı lacivertlilere gelen ciddi bir teklif bulunmuyor. Oyuncuların transferindeki en büyük engel Fenerbahçe’den aldıkları yüksek ücretler. Ancak yönetim panik yapmıyor. Selahattin Baki “Kadromuza 2-3 takviye yapacağız. Tabii nihai kararı Hoca’mız verecek. Onun raporuna göre hareket edeceğiz. Vaktimiz ve imkânımız var. Endişe edecek bir durum yok” dedi.

KİRALIKLAR DÖNDÜ

Fenerbahçe’nin geçen sezon kiralık gönderdiği isimlerden sadece Frey takımdan ayrıldı. Zanka, Dirar, Kemal Ademi, Zajc ise geri döndü. Zorya’daki Allahyar’ın kiralık sözleşmesi ise aralık ayında sona eriyor.

PEREIRA KURALLARI: ÖNCE DİSİPLİN

Fenerbahçe’nin Topuk Yaylası Kampında Vitor Pereira fırtınası esiyor. Disiplinden taviz vermeyen Portekizli, oyuncuların her anını kontrol ediyor. Yemeklere katılım mecburi. Herkes aynı anda salonda oluyor. Önce oyuncular, sonra teknik ekip yemeklerini alıyor. Dinlenme ve uyku saatleri de sıkı bir denetim içinde. Pereira, yaptığı toplantılarda ise sürekli olarak “İdmanlarda canınız acıyacak. Rekabet bizi ileriye götürecek. Sadece iyi çalışanlar, kendini takıma adayanlar sahada olacak. Benim takımımda, ayakta kalanlar forma giyecek” sözleriyle oyuncuları motive ediyor.

MESUT'TAN ALKIŞLANACAK HAREKET

Fenerbahçe’nin dünya yıldızı Mesut Özil, Manchester City’nin Ukraynalı sol beki Oleksandr Zinchenko’yla birlikte Ukrayna’da ihtiyaç sahibi çocukları ameliyat ettirdi. Çocuklar Mesut ve Zinchenko’ya teşekkür mesajı gönderdi.

VAKT-İ FENER'İ TANITTI

Fenerbahçe Kulübü’nün kuruluşundan bugüne kadar unutulmaz anlarının fotoğraflarla anlatıldığı Vakt-i Fener adı verilen tablonun tanıtımı Ülker Stadında yapıldı. Başkan Koç, sanatçı Burak Karavit’e teşekkür etti.

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