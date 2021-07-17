Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Değişen yabancı kuralı ve yayıncı kuruluş ödemeleri yüzünden TFF ile ilişkileri zaten gergin olan Galatasaray, şimdi de Oğulcan Çağlayan krizi yüzünden Riva ile yeni bir kavgaya tutuştu. Geçtiğimiz sezon 'usulsüz transfer' gerekçesiyle 6 maç ceza verilen Oğulcan Çağlayan'la ilgili Çaykur Rizespor'la mahkemelik olan sarı kırmızılılar, süren dava sebebiyle oyuncuya TFF'den lisans çıkaramadı. Bu yüzden 25 yaşındaki oyuncu PSV maçı öncesi UEFA listesine yazdırılamadı. Yaşanan gelişme üzerine Başkan yardımcısı Rezan Epözdemir sert bir açıklama yaptı.

İyi niyetten uzak tavır

Dört gündür TFF'ye çağrıda bulunduklarını ve konunun karara bağlanması gerektiğini söylediklerini belirten Ezöpdemir "TFF, sadece Galatasaray için değil Türk futbolu açısından da son derece önemli bir müsabakada Oğulcan'ın oynatılmasına resmen engel olmuştur. Bu konuda bir karar verilmediği için çıkabilecek muhtemel menfi kararda Tahkim Kuruluna itiraz hakkımız da elimizden alınmaktadır. TFF'nin tavrının hukuksuz ve iyi niyetten uzak olduğu kanaatindeyiz. TFF, sergilediği yaklaşımla ne adildir ne de adil görünmektedir" dedi.

Ne diyeceğiz diye bekliyorlar

Geçtiğimiz gün diğer başkanlarla birlikte Habertürk TV'de programa katılan Burak Elmas "TFF oyuncumuzu oynatmamız için bize izin vermiyor. Gerekçe yok! Neden vermedi biliyor musunuz, bu akşam ne diyeceğiz onu bekliyorlar" suçlamasında bulunmuştu.

İKİ POZİTİF ÇIKTI

Covid-19 şoku

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