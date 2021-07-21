Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı kırmızılı ekibin yeni sezondaki ilk resmî müsabakası olacak karşılaşma, Eindhoven şehrindeki Philips Stadında oynanacak ve 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Karşılaşma TV8'den canlı yayımlanacak.

Rövanş Başakşehir’de

Sarı kırmızılılar Hollanda’da avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Bu maçın rövanşı 28 Temmuz’da İstanbul’da Başakşehir Stadında oynanacak. Galatasaray, PSV’yi elerse 3. ön eleme turunda eleme turunda Celtic- Midtjylland maçının galibiyle karşılaşacak. Aslan PSV’ye elenirse Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak.

MAÇ: Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme

STAT: Phillips Stadı

HAKEM: Alejandro Hernandez (İSP)

SAKAT: Romero, Delanghe, Ledezma (PSV) Jimmy Durmaz, Yedlin, Emre Akbaba, Taylan (G.Saray)

Fatih Terim: Kulübün parasını çöpe atamayız Ghezzal ile ilgili sorulara karşılık G.Saray’ın hocası “Bugün istediğimiz oyuncuyu yarın istemeyebiliriz. Aklımızda olmayan birini de yarın alabiliriz. Kimlerin geleceğini yakında görürsünüz” dedi