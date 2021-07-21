Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Geçen sezon şampiyonlukta büyük rol oynayan Ghezzal’ı Galatasaray’a kaptırmak üzere olan Beşiktaş, Valentin Rosier’de mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar alacağı ücretten feragat eden Fransız oyuncu için Sporting Lizbon’a 5,2 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca bir sonraki satıştan yüzde 20 pay verilecek. 24 yaşındaki yıldız oyuncuyla da dört yıllık sözleşme imzalanacak. Siyah beyazlılar Rosier’e ise 1 milyon 350 bin avro garanti ücret ödeyecek.

Duruşunu bozmadı

Galatasaray’ın teklifini elinin tersiyle iten ve “Ben Beşiktaş’ın çocuğuyum” diyen Rosier, hafta sonuna kadar İstanbul’a gelecek. Beşiktaşlı taraftarlar “Gerekirse ücretimden kesip Benfica’ya verin” diyerek transferin gerçekleşmesini sağlayan yıldız oyuncuyu karşılaşama hazırlanıyor. Taraftarlar “Rosier için havaalanına” hashtag’i açıp organize olmaya başladı. Bu çağrılara “Teşekkür” emojisi ile cevap veren Rosier “Bekleyin beni geliyorum” mesajı verdi.

Banko oyuncu

Beşiktaş’ın Valentin Rosier için Benfica ile yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlandı. Fransız oyuncu geçen sezon siyah beyazlı takımla Süper Lig'de 33 maça çıkarken 1 gol attı, 6 da asist yaptı.

Larin 3 hafta yok

Beşiktaş’ın Kanadalı golcü oyuncusu Cyle Larin’den kötü haber geldi. Kanada Millî Takımı'nın ABD ile yaptığı Gold Cup maçında ön adalesinden sakatlanan Larin’in yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Kanada’nın doktoru “Güçlü bir kas yapısı olduğu için şanslı” dedi.

Ghezzal'ı sildiler

Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray ile pazarlık masasına oturan Ghezzal’ı defterden sildi. Başkan Burak Elmas’ın “Görüşüyoruz” itirafının ardından siyah beyazlılar "Kendini bu kadar naza çekecekse artık gelmesin", "Şu dakikadan sonra zaten gelmesin, yolun açık olsun" gibi ifadeler kullandı.

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Kartal gönüllü Rosier! Beşiktaş’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Rosier için üç büyük kulüp birbirine girdi. Ama içi en rahat olanı Beşiktaş...