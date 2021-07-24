Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük bir heyecanla beklenen ancak pandemi sebebiyle bir yanı buruk kalan, tribün coşkusu eksik olan olimpiyatlarda startı verdik. Önceki gece ilk yarışmalarımız okçuluk ve kürekteydi. Okçulukta çok önemli dereceler elde eden ve göğsümüzü kabartan Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz sahne aldı. Gazoz, klasik yayda 669 puan topladı ve 64 sporcu arasında 10. sırada yer aldı. Millî okçu, sıralama turunda 646 puan alan Lüksemburglu Jeff Henckels ile eşleşti.

Karışıktayız!

Bir diğer millî okçumuz Yasemin Ecem Anagöz ise klasik yay kategorisi ferdî sıralama turunda 19. oldu ve Kanadalı Barrett ile eşleşti. Bireysel sıralama turunda alınan puanlara göre belirlenen karışık takım sıralamasında ay yıldızlılar toplamda bin 321 puanla 29 ülke arasında 7. sırayı aldı. Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, ferdî sıralamada gösterdikleri performansla karışık takımda mücadele etme hakkı elde etti. Iki okçumuz, karışıkta bugün sahne alacak.

KÜREĞE ASILDIK

Kazaklı çeyrek finale yükseldi

Oyunlarda önceki gece kürekte yüzümüzü güldüren bir sonuç aldık. Ülkemizi temsil eden 28 yaşındaki Onat Kazaklı, erkekler tek çifte (M1x) eleme yarışında 7.20.11'lik derecesiyle kendi serisinde 3. sırayı aldı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Kazaklı'nın çeyrek final müsabakası pazartesi günü.

Covid-106

Resmî açılış töreninin dün yapıldığı 2020 Tokyo Olimpiyatlarında koronavis yayılıyor. Oyunlara akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalananların sayısı 106'ya yükseldi. Son olarak virüse yakalanan 19 kişi arasında üç sporcu ve üç medya mensubunun yer aldığı duyuruldu.

Seyirci yok şov çok!

Dünyanın merakla beklediği olimpiyatların açılış töreni dün gerçekleşti. “Discover Tomorrow (Yarını Keşfet)” sloganıyla gerçekleştirilecek oyunların açılış töreninde bayrağımızı millî yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka taşıdı. Seyircinin alınmadığı ama bin kadar özel misafirin olduğu organizasyonda havai fişek gösterisi yapıldı.

Tokyo Olimpiyatları'nda korona bilançosu artıyor Tokyo Olimpiyatları'nda akredite sporculardan Covid-19'a yakalanan kişi sayısının 106'ya ulaştığı öğrenildi.