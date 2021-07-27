Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Sarı kırmızılılarda transfer hareketliliği devam ediyor. Her ne kadar takım yarın PSV ile Şampiyonlar Ligi ikinci ön elemesinin rövanşına çıkacak olsa da herkes transfere odaklanmış durumda. Sebebi de ilk maçın 5-1 kaybedilmesi. Gedson Fernandes’i yeniden kadrosuna katmak isteyen ancak kulübü Benfica’nın karar değiştirip son ana kadar oyuncuyu deneyeceğini söylemesi Burak Elmas yönetimini farklı arayışlara itti. Hedef Cicaldau transferinde olduğu gibi Romanya pazarıydı ve isim de Olimpiu Morutan’dı.

Pazarlıklar başladı

Steaua Bükreş’in geçtiğimiz gün Craiova’yı 4-1 yendiği mücadelede harika bir gole imza atan 22 yaşındaki oyuncu maç sonu sarı kırmızılıları heyecanlandıracak açıklamalar yaptı. Transfer sorusuna esprili cevaplar veren Morutan “’Daha ucuza transfer olmak için geçen maçlarda çok iyi oynamadım. Şaka yapıyorum tabii ki. Galatasaray’a transfer olursam çok mutlu olurum’’ dedi. S. Bükreş’in Başkanı Becali, Morutan için 10 milyon avroluk bir değer biçerken Aslan 8 milyon avroyu (Üç yılda ödemek şartıyla) gözden çıkardı.

SON ASLAN SACHA BOEY

Galatasaray Kulübü bir transferi daha resmiyete kavuşturup KAP bildirimini gerçekleştirdi. Sarı kırmızılılar önceki gece İstanbul’a gelen ve sağlık kontrolünden geçen Fransa’nın Rennes Kulübünden aldığı Sacha Boey ile dört yıllık anlaşma yaptığını duyurdu. Boey, "Galatasaray'a gelmek muhteşem bir duygu. Galatasaray taraftarının gurur duyması için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

SATIŞ LİSTESİNDE

Feghouli’ye teklif var

∂ Bir yandan yeni transferlerle kadrosunu güçlendiren G.Saray diğer yandan mevcut kadrosundaki bazı isimlerle yollarını ayırmanın hesabını yapıyor. Onlardan biri de Sofiane Feghouli. Cezayirli oyuncu için Olimpiakos ve Valladolid kapıyı çaldı, kiralamak istediğini bildirdi. Ancak satışı düşünen yönetim olumsuz cevap verdi.

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Berkan’da sona doğru

∂ Galatasaray yönetimi, uzun süredir Alanyaspor ile Berkan Kutlu için pazarlıklarını sürdürüyor. Fatih Terim’in ısrarla istediği 23 yaşındaki oyuncu için sarı kırmızılılar teklifini yükseltti. Berkan Kutlu için 2 milyon 500 bin avro ve bir de takasta genç oyuncu önerildi. Alanyaspor, son kararını vermek için süre istedi.

Cicaldau: Galatasaray'a imza attığım için çok mutluyum Galatasaray’ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılılara transferi için mutlu olduğu söyledi.