Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Avrupa Fatihi Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne belki de tarihinde en erken vedayı temmuz ayında yaptı. İkinci ön eleme maçının ilk ayağında Hollanda’da PSV 5-1 kaybeden sarı kırmızılıların tur için işi gerçekten zordu ama yine de çıkmadık candan ümit kesilmez hesabı vardı. Aslan, İstanbul’da hiç olmazsa kazanmak istiyordu. Ancak bu da olmadı ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ön elemesine kaldı.

MÜCADELE YETMEDİ

Cimbom ilk maçın skorundan bağımsız PSV karşısında iyi bir oyun parolasıyla başladı mücadeleye. Özellikle ilk düdükten otuzuncu dakikaya kadar da mücadele eden, ileride baskı kurmaya çalışan, temastan kaçmayan bir Aslan vardı. Ancak bu istek yeterli olmadı. Rakip o kadar hazırdı ve akıllıydı ki yakaladıkları her konsantrasyon kaybında faturayı kestiler ve sahadan 2-1 galip ayrılıp keyif turu attılar.

KALİTE EKSİKLİĞİ

Galatasaray ikinci ön eleme turunda en hazır hatta belki de en zor rakiple eşleşmenin sonucunda Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. Bu aşamaya kadar sarı kırmızılılar yaptığı altı transferin yarısını bu tura yetiştiremedi. Kadrosuna daha da takviye yapacak olan Cimbom dün akşamki isteğe kalite eklemeyi yeni transferlerle sağlayabilirse UEFA’da gruplara kalabilir. Aksi takdirde o ön eleme de can yakabilir.

TERİM'DEN SİTEM: MUSLERA TOPU TUT

PSV ile deplasmanda oynanan maçın hemen başında büyük bir hata yapan ve gole sebep olan Fernando Muslera, rövanşta da gününde değildi. PSV’nin attığı ilk golde müsait durumda olmasına rağmen topu tutmadı yumrukladı ve rakibin önüne düşen top golle sonuçlandı. Kenardaki Fatih Terim “Muslera tut şu topu ya” diyerek sitemini dile getirdi.

FATİH HOCA GOLE KADARKİ OYUNU BEĞENDİ

Fatih Terim maçın ardından yaptığı açıklamada, "Mümkünse farklı kazanmak isterdik ama gerçekleri kabul etmek gerekir. Rakibimiz bizden iyiydi. İlk 35 dakikadaki oyundan çok memnunum. Ama pozisyon bile vermiyorken gol yedik" dedi.

Gerekli takviyeleri 7 Eylül'e kadar yapacaklarını belirten Terim, "Yeni arkadaşlarımızın adaptasyonuyla iyi futbol oynayan takım hâline geleceğimizi düşünüyorum. Diagne için kararımızı zaman içinde söyleyeceğiz. Gitme niyetindeydi ama şu an oyuncumuz. Herkesi kullanmaya çalışacağız" sözlerini kullandı.

MAÇTAN NOTLAR

Bir dönem PSV forması giyen Beşiktaşlı Atiba maçı tribünden izledi.

Aslan’ın yenileri Sacha Boey ve Alexandru Cicaldau tribündeydi.

Prestij mücadelesinde 9 bin dolayında sarı kırmızılı taraftar vardı.

Cicaldau: Galatasaray'a imza attığım için çok mutluyum Galatasaray’ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılılara transferi için mutlu olduğu söyledi.

Galatasaray'a Hollanda'da ağır yenilgi UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Hollanda ekibi PSV’ye 5-1’lik skorla mağlup oldu.