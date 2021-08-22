Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan krizi büyüyerek sürüyor. Sarı kırmızılıların Başkanı Burak Elmas, GS TV’de yaptığı açıklamada “TFF’de bize karşı lobi var. Oğulcan için bizden resmen haraç istiyorlar. Galatasaray, Marcao’ya verilecek cezayla tehdit edildi” ifadelerini kullanmıştı. Hatırlanacağı üzere UÇK, “Usulsüz transfer” gerekçesiyle oyuncuya 6 maç ceza, 1,2 milyon avro da Rize’ye tazminat ödenmesini karara bağlamıştı.

Özel ekip kuruluyor

Sarı kırmızılıların “Sulh yolu kapanmıştır” açıklamasının ardından izleyeceği yol haritası belli oldu. İlk olarak 1,2 milyon avro ödenerek Oğulcan’ın oynamasındaki engel ortadan kaldırılacak. Asıl savaş ise bundan sonra başlayacak. Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, sadece bu davaya bakacak bir ekip kuracak ve karşı dava açılacak. Sarı kırmızılılar lig ve Avrupa maçlarında yararlanamadıkları oyuncunun ve kulübün mağdur edildiğini ileri sürerek tazminat talep edecek.

OZORNWAFOR GİTTİ

Nelsson’a yer açıldı

Marcao’nun aldığı sekiz maçlık ceza sonrası stoper bölgesinde Luyindama ve Alpaslan dışında oyuncusu kalmayan Galatasaray’da Nelsson için seferberlik ilan edildi. Sarı kırmızılılar Ozornwafor’u Belçika’nın Charleroi takımına kiralayarak kadroda yer açtı. Hatay maçı öncesi Danimarkalı defans oyuncusu Nelsson’a lisans çıkarılacak.

Gedson’un alternatifi

Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak sarı kırmızılı formayı giyen Gedson Fernandes için yaptığı girişimlerden sonuç alamayınca alternatif isimlerle görüşme kararı aldı. Hollanda basını, iki yönlü orta saha arayışlarını sürdüren Cimbom’un, Sparta Rotterdam forması giyen Abdou Harroui için 2 milyon avroluk bir teklif yaptığını yazdı.

Oğulcan işi komedi! UEFA'nın lisans verdiği ve Avrupa kupası maçında oynayan yıldız oyuncuya TFF'nin lisans vermemesini eleştiren Terim, "Bu durum mantığa uymuyor" dedi

Yeni kriz Oğulcan Ç. Rizespor ile mahkemelik olan sarı kırmızılılar Oğulcan'ın lisansını çıkaramadı. Başkan Yardımcısı Epözdemir "TFF, başvurumuza rağmen dört gündür toplanmıyor" dedi.