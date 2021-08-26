Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HELSINKI - FENERBAHÇE (0-1)

BERABERLİK DE YETER

İlk ayakta tek kazanan temsilcimiz olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbul’daki ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Pelkas, Serdar Dursun, İrfan Can ve Novak forma giyemeyecek. Mesut Özil ise on birde olacak.

SAAT: 19.00

STAT: Bolt Arena

HAKEM: Ivan Kruzliak (Slovakya)

YAYIN: TV8

Vitor Pereira iddialı konuştu: Gruplara kalacağız Fenerbahçe'nin teknik patronu, "Hiçbir şey bizi durduramaz. Yağmur, soğuk, yapay çim gibi olumsuz şartlara aldırmıyoruz. Sahada savaşan bir takım göreceksiniz" dedi.

GALATASARAY-RANDERS (1-1)

GALİBİYET ŞART

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki temsilcilerimizden Galatasaray, Danimarka’da 1-1 berabere kaldığı Randers’ı Recep Tayyip Erdoğan Stadında misafir edecek. Gruplara kalabilmek için galibiyet şart. Aslan’da Cicaldau, Nelsson, lisans krizi hâlâ çözülemeyen Oğulcan Çağlayan ve sakatlığı bulunan Arda Turan forma giyemeyecek.

SAAT: 21.00

STAT: R. T. Erdoğan

HAKEM: Aleksei Kulbakov (Belarus)

YAYIN: D Smart Spor

Terim'den '10 numara' mesajı: Sürpriz bekleyin Galatasaray’ın hocası Randers önünde turu geçmek istediklerini belirtirken transfer sürecinde hem yeni katılımların (yerli kaleci) hem de ayrılıkların olabileceğini söyledi.

ROMA-TRABZONSPOR (2-1)

İKİ FARK GEREK

Geçelim bu sezon ilk defa hayata geçen Avrupa Konferans Ligi’ne. Belki de gecenin en zor sınavını verecek Trabzon, iyi oynamasına rağmen 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Roma’ya misafir olacak. Karadeniz ekibinin Avrupa’da yoluna devam edebilmesi için iki farklı kazanması şart. Fırtına’da sakatlığı süren Dorukhan ve son transfer Denswil yok.

SAAT: 20.00

STAT: Olimpiyat

HAKEM: Srdjan Jovanovic (Sırbistan)

YAYIN: ATV

KOPENHAG-SİVASSPOR (2-1)

BEŞ EKSİK VAR

Play-Off turundaki diğer maçta DG Sivasspor, sahasında 2-1 mağlup olduğu Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşılaşacak. Buraya gelene kadar Petrocub ve Dinamo Batum’u geçen Yiğidolar yoluna devam etmesi için iki farklı kazanmak mecburiyetinde. Kadroda Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Erdoğan Yeşilyurt, Henrique ve Goutas olmayacak.

SAAT: 20.00

STAT: Parken

HAKEM: Lawrence Visser (Belçika)

YAYIN: TRT SPOR

Kuralar çekiliyor: Devlerin gözü İstanbul'da Üç yıl sonra aradan sonra “Devler Ligi” gruplarına katılacak temsilcimiz Beşiktaş’ın grubu bugün belli oluyor.