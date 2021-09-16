Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sırp basketbolunun en büyük efsanelerinden Dusan Ivkovic, bu sabah saatlerinde ülkesi Sırbistan'da hayatını kaybetti.

Dusan Ivkovic son olarak 2014-16 yılları arasında Anadolu Efes'i çalıştırmıştı.

IVKOVIC'İN KOÇLUK KARİYERİ

Antrenörlük kariyerine Sırbistan'ın Partizan takımında başlayan Ivkovic, Yunanistan'ın Aris, PAOK, Panionios, Olympiakos ve AEK, Rusya'nın CSKA Moskova ve Dinamo Moskova, Hırvatistan'ın Sibenik ile Sırbistan'ın Radnicki ve Vojvodina ekiplerinde görev yapmıştı.

Kulüp kariyerinde Olympiakos'la 1997 ve 2012'de Avrupa Ligi'ni kaldıran Ivkovic, 1979'da Partizan ile Korac Kupası'nı, 2000'de AEK ile Saporta Kupası'nı, 2006'da da Dinamo Moskova ile ULEB Avrupa Kupası'nı kazanmıştı.

Yugoslavya Milli Takımı'nın başında 1989, 1991 ve 1995 Avrupa Şampiyonası ile 1990 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde eden Ivkovic, 1988 Seul Yaz Olimpiyatları'nda da gümüş madalya elde etmişti.

Avrupa Ligi'nde 2012'de yılın antrenörü seçilen Ivkovic, Sırbistan Milli Takımı'na 2009'daki Avrupa Şampiyonası'nda ikinciliği getirmişti.

2014'te Anadolu Efes'in başına geçen Ivkovic, lacivert-beyazlı ekipte Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda zafere ulaşmıştı.

Ivkovic, 2017'de yapılan törenle kariyerine son vermişti.