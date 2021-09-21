Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Yukatel Kayserispor ile yapacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi. Kayseri Havalimanı'nda Galatasaray kafilesini karşılayan bir grup taraftar, teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, havalimanı çıkışında bekleyen otobüsle konaklayacağı otele geçti. Yukatel Kayserispor-Galatasaray maçı, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak.

FATİH TERİM'E DESTEK: HOCAM SAKIN BIRAKMAYIN

Süper Lig’in 6. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, kente geldi. Erkilet Havaalanı’na inen futbolcular ve teknik heyeti, taraftarlar karşıladı. Bu sırada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in havaalanından çıktığını gören taraftarlar da ‘İmparator’ tezahüratları attı. Bu sırada bir taraftar, forma imzalamak için yanlarına gelen Fatih Terim’in elini öperek, “Hocam sakın takımı bırakmayın” dedi.

Fatih Terim: Kendini uluslararası arenada göstermeye hazır bir takımız UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik Lazio karşılaşması öncesi İtalyan basınına konuşan Fatih Terim, Mart 2020'den bu yana ilk kez statta taraftarları ile buluşacakları için heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Lazio çok güçlü bir rakip. Biz de gençlerden kurulu, kendini uluslararası arenada göstermeye hazır bir takımız" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'den sosyal medyada doğum günü teşekkürü Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, doğum günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kendisini kutlayan ve destekleyen herkese teşekkürlerini iletti.