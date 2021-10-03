Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de 8. hafta maçları kıyasıya rekabetle sahne aldı. Sahasında Kasımpaşa'yı yenen sarı-lacivertli ekipte, Özil'in tepkisi galibiyetin önüne geçti. Maça alınmayan Mesut Özil, tişörtünü çıkarıp Teknik Direktör Pereira'nın önüne attı.

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Vitor Pereira

PEREIRA ÖZİL'E FORMA ŞANSI VERMEDİ

Kanrya'nın Portekizli hocası Vitor Pereira, ilk 11 tercihinde Mesut Özil'e yer vermedi. Daha sonra gerçekleştirilen oyuncu değişikliklerinde de Mesut Özil'i tercih etmeyen Pereira'ya yıldız isimden sert bir tepki geldi. Özil, oyuna giremeyince çok sinirlendi ve tişörtünü çıkarıp hocasının önüne attı.

Mesut Özil’den kötü haber! Kasımpaşa maçında olmayabilir Olympiakos maçında gribal enfeksiyon nedeniyle kadrodan çıkartılan Mesut Özil, antrenmanlara katılamadı. Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarında bulunmayan ve hastalıkları çıkan Mesut’un yarınki karşılaşmada sahada olması beklenmiyor.

Mesut Özil'den yabancı maddeye öpücük tepkisi Avrupa Ligi'nde deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşan ve maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'nin ünlü futbolcusu Mesut Özil, kendisine tribünlerden yabancı madde fırlatan Alman taraftarlara öpücük attı.

Vitor Pereira'dan Mesut Özil açıklaması: O bu takımın kaptanı Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Eintracht Frankfurt maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Pereira, maç ve takım ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.