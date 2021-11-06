Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında oynanan Gaziantep FK-Kasımpaşa maçının uzatma süresiyle ilgili yapılan hata hakkında karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan iki takımın teknik direktörüne teşekkür etti.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan teşekkür mesajında, "Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında uzatma süresiyle ilgili hakemlik açısından önemli bir şanssızlık yaşanmıştır" ifadelerine yer verildi.

"YAPICI DAVRANIŞLARIN ARTARAK SÜRMESİNİ TEMENNİ EDERİZ"

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olay ile ilgili, müsabaka sonrasında iki takım teknik direktörü Sayın Hakan Kutlu ve Sayın Erol Bulut, 'Böyle hatalar olabilir. Hakem de insan.' şeklindeki değerlendirmeleriyle örnek bir yaklaşım sergileyerek iyi niyet gösterisinde bulunmuşlardır. Türk hakemliğinin her kararda tartışma konusu yapıldığı bir ortamda, gösterdikleri tavır için iki kulübümüze ve hocalarına teşekkür eder, futbolumuzun marka değerine çok önemli katkı sağlayacak yapıcı davranışların artarak sürmesini temenni ederiz."

Türk futbolunda tarihi olay! Maçı erken bitirdi, futbolcuları geri çağırdı Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Gaziantep FK - Kasımpaşa karşılaşmasında 9 dakika uzatma verilmesine rağmen hakem Halis Özkahya karşılaşmayı 90+4'te bitirdi. Hatanın fark edilmesinin ardından soyunma odasına dönen futbolcular tekrar sahaya çıktı ve 5 dakika daha maç devam etti.