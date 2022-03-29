Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City yeni sezon için çalışmalara başladı. Ilıcalı'nın satın aldığı dönemden bu yana yükseliş gösteren takım, Championship'te topladığı 41 puanla 20. sırada yer aldı. Teknik direktör Shota Arveladze'nin talepleri doğrultusunda transferleri bitecek.

Hull Live ve The72'de yer alan habere göre Hull City, Süper Lig'den üç oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

SÜPER LİG'DEN KİMLERİ İSTİYOR?

İngiliz ekibinin hedeflerinden biri Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel. Geçmişte Liverpool ve Fulham formalarıyla Premier Lig'de top koşturan 35 yaşındaki futbolcuyla Ocak ayında da temas kurulduğu ve yaz döneminde adının yeniden gündeme geleceği vurgulandı.

Haberde ayrıca ara transfer döneminde adı Hull City ile anılan bir başka futbolcu Miha Zajc'a da yer verildi.

Hull City ayrıca Atakaş Hatayspor'un Malili yıldızı Adama Traore'yle de ilgileniyor. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon sonunda serbest kalacak. Hull City oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.

Kariyeri boyunca Monaco Lille, Rio Ave, Metz ve Cercle Brugge gibi kulüplerin formasını giyen Traore bu sezon çıktığı 17 lig maçında 1 gol atıp 3 asist yaptı.

Hull City’de Babel sürprizi! Acun Ilıcalı Galatasaray ile resmi temaslara başladı Ligde bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan Hull City, gözünü Süper Lig’e çevirdi. Galatasaray ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel, Acun Ilıcalı’nın radarına girmiş durumda. Önümüzdeki sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Hull City, Babel transferi için harekete geçti.

Acun Ilıcalı devreye girdi! Fenerbahçe ve Hull City hazırlık maçı oynayacak Peş peşe aldığı mağlubiyetlerle kötü günler geçiren Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City, Fenerbahçe ile bir hazırlık maçı yapmak istediği iddia edildi. Henüz Fenerbahçe tarafından bir açıklama gelmezken, Acun Ilıcalı’nın devreye girdiği belirtildi.

Hull City'de kabus sona erdi! 3 puan 3 golle geldi İngiltere Championship'in 35'inci haftasında deplasmanda Peterborough ile karşılaşan Hull City, karşılaşmadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.