FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama görüntülerini paylaştı. Sosyal medyadan paylaşılan videonun, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." sözleriyle yayımlanması dikkat çekti.
"PAZARTESİ MOTİVASYONU"
FIFA, resmi Twitter hesabından, Spor Toto Süper Ligi'nin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasındaki görsel şöleni, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." ifadesiyle yayımladı.
Pazartesi motivasyonu notuyla yapılan paylaşımda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan görüntüye yer verdi.
Köprüye asılan Trabzonspor bayrağı 1967 eşit parçaya bölünüp satışa sunuldu Spor Toto Süper Lig 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağı parçalara bölerek satışa çıkardı.
Trabzonspor performansıyla bu sezon Süper Lig'e damga vurdu Başkan Ahmet Ağaoğlu şampiyonluk için kolları sıvadı, Abdullah Avcı hoca bilgisini ve hırsını kattı, camia kenetlendi, sahada fırtına gibi esen bir Trabzonspor doğdu.
Bir şampiyonluk geleneği... Trabzonspor bayrağı köprüde Köprüye bayrak asma geleneği sürüyor... 38 yıl sonra şampiyon olan Trabzonspor'un bayrağ 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı. Bordo-Mavili kulübün paylaştığı fotoğraflar paylaşım rekoru kırdı. Karadeniz ekibi "Dalga Dalga Fırtına! Bordo-Mavili bayrağımız İstanbul Boğazı'nda..." ifadelerini kullandı.
Avrupa basını ne yazdı? Trabzonspor'un şampiyonluğu yabancı basında da gündem... Trabzonspor'un şampiyonluğu Avrupa medyasında da geniş yankı buldu. Bordo-Mavililer'in 7. şampiyonluğu "Türkiye'de 12 yıl sonra bir İstanbul takımı şampiyon olamadı" şeklinde yansıtıldı. Almanya, İtalya, İspanya, Fransa ve Hollanda medyasının Trabzonspor haberleri oldukça ilgi çekici.
Trabzonspor nasıl şampiyon oldu? 38 yıldır beklenen sezonun öyküsü... Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü.. Bordo-mavililer, ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi yenerek rakibinden devraldığı liderliği 27 hafta sürdürerek mutlu sona ulaştı. Karadeniz ekibi, ilk 15 haftalık dönemde 12 galibiyet, 3 beraberlikle en iyi dönemini, 30 ile 33 hafta içindeki 4 haftalık dönemde 1 mağlubiyet, 3 beraberlik ile en kötü dönemini yaşadı. İşte şampiyonluğun öyküsü...