Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, 3-2 kazandırkları Adana Demirspor maçında etkili bir performans koyan kiralık futbolcu Yunus Akgün için, "Bayıldığım bir oyuncu. Adana’da ne işi var bilmiyorum" dedi.

SENEYE İLK 11 OYNAR

Adana Demirspor’da kiralık olarak oynayan Yunus Akgün’ün performansının sorulması üzerine Torrent, "Yunus ile maçtan sonra konuştum. Bayıldığım bir oyuncu. Adana’da ne işi var bilmiyorum. Yunus Akgün oyun stilime çok uygun bir oyuncu. Hiçbir şey hediye edilmez. Takıma katıldıktan sonra pozisyonu kazanması gerek. İzlediğim kadarıyla çok güzel maçlar çıkarıyor. Önümüzdeki sene 4 Türk kuralı olacak. Emre Akbaba ve Yunus Akgün eğer önümüzdeki sezon kadroda olursa 11’de oynayacak seviyede olurlar diye düşünüyorum" diye cevap verdi.

Süper Lig'de 33 maçta 8 gol, 8 asistlik performans sergileyen ve gelecek sezon Galatasaray'a dönmesi beklenen 21 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 5.5 milyon euro civarında.

"TAKIMI DÜŞMEKTEN KURTARDIK"

Fatih Terim’e çok büyük saygı duyduğunu vurgulayan Domenec Torrent, şunları söyledi:

"Birçok yıl burada çalışıp birçok başarılar elde etti. Bu yüzden çok saygı duyuyorum. Kim gelirse gelsin onlara yardımcı olmanız lazım. Tarihte başarılara imza atmış insanlara yaptıkları için müteşekkir olmam gerekiyor. Bu demek değil, her gelen herkesi yakmak çalışmak. Daha biz gelmeden nasıl çalıştığımızı bilmeden bizimle konuşmayı bile tenezzül etmediler. Şu andaki durumumuza baktığımız zaman averaj olarak biraz daha iyiyiz. Biz Galatasaray’a geldiğimizde nasıl gidiyordu, biliyorsunuz. Düşmeye yakındık. 5 maç önceden takımı kurtardık."

"Bugün taraftarları ışıldatsınlar istedim. Kolay mı 40-45 gün boyunca başkan değişecek ve sürekli basın tarafından çok kötü olduğumuz söylenecek. Türkiye dışına çıkarsanız farklı bir futbol da var. Biz oradan geliyoruz. Bana çok soruyorlar Türkiye’de motivasyonu o yüzden motivasyon kelimesini kullanıyorum. Ama bana iyi antrenman çıkarıyorlar mı diye sorumuyorlar. Tabi çok kötü maçlar da oynadık. Ama iyi de oynadık. Bizim fikrimiz çok net her zaman. Nereden geldiğimi düşünün, ne görebileceğinizi tahmin edebilirsiniz."

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