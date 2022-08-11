Türkiye Gazetesi

Galatasaray yönetimi Yunus Akgün'ü Avrupa kulüplerine kaptırmamak için harekete geçti. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan 22 yaşındaki futbolcunun ücretine zam yapılarak sözleşmesi 2 yıl daha uzatılacak. Halen yıllık 900 bin TL ile takımın en az kazanan futbolcusu olan Yunus’a tam 13 kat zam yapılarak ücreti 12 milyon TL’ye çıkarılacak.

YUNUS AKGÜN'LE İÇ TRANSFER OPERASYONU

Sol kanadı Kerem Aktürkoğlu'na, sağ kanadı da Yunus Akgün'e emanet eden teknik direktör Okan Buruk, iki yıldız yerli oyuncuya sahip olmanın avantajını yaşıyor. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euroya yükselen Yunus Akgün'ü mevcut sözleşmesi önümüzdeki yaz bitiyor.

Haris Seferovic, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Dries Mertens ve Sergio Oliveira gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray, iç transferde de önemli hamlelere imza atıyor.

OMAR'A YOL GÖRÜNDÜ

Yabancı isimlerin transferlerinin ardından gönderilecek oyuncular da belli olmuş durumda.

Teknik direktör Okan Buruk, sağ bekte Leo Dubois ve Sacha Boey'i düşünüyor. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Norveçli oyuncu Omar Elabdellaoui'ye alacaklarına karşılık bonservisinin verilmesi gündemde.

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