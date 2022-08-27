Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak oynayan ve Süper Lig'in gol kralı olan Umut Bozok, Trabzonspor ile anlaştı. Son şampiyon Trabzonspor, Fransa ekibi Lorient takımında forma giyen Umut Bozok ile prensip anlaşmasına vardı.

Geçtiğimiz günlerde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Kopenhag'ı ağırlayan Trabzonspor, maçın golsüz tamamlanması üzerine Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti. Bordo-mavililer yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam ederken bir süredir transfer için görüşülen Fransa takımı Lorient'in 25 yaşındaki futbolcusu Umut Bozok’un transferinde sona gelindi.

UMUT BOZOK İLE 3 YILLIK ANLAŞMA

Galatasaray'ın da transfer etmek istediği ileri sürülen genç santrforun Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşeme imzalayacağı ortaya çıktı. Bordo mavililerin birkaç gün içinde Umut Bozok'u Trabzon'a getirerek takımın antrenmanlarına dahil edeceği belirtiliyor.

Kariyerine Fransa’da başlayan Umut Bozok, 2019’da 1.5 milyon Euro bedelle Fransa'nın Lorient takımına transfer olmuştu. Kiralık olarak geçtiğimiz yıl Kasımpaşa'da forma giyen Bozok, Süper Lig’de 38 maçta 20 gol attı ve gol kralı oldu. Ayrıca 7 asist yaptı.

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