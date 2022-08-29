SAKARYASPOR - TUZLASPOR (2-0) ÖZET İZLE
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Cemal Alpay, Mehmet Şengül
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kasongo, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 85 Nalepa), Oğuz Kocabal (Dk. 7 Emirhan Aydoğan), Burak Süleyman (Dk. 85 Çağlayan Menderes), Donkor, Hakan Yavuz, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Oğuz Yıldırım, Hurşit Taşcı (Dk. 72 Woolery), Ümit Kurt
Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Rotman (Dk. 46 Muhammed Demirci), Mata (Dk. 46 Savic), Yahaya, Cisse, Bünyamin Yürür (Dk. 85 Çekdar Orhan), İbrahim Has, Gökhan Akkan, Mehmet Coşkun (Dk. 70 Umut Can Kanber), Mustafa Emre Can, Kone (Dk. 52 Adeniyi)
Goller: Dk. 34 Donkor, Dk. 59 Hakan Yavuz (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 77 Cisse, Dk. 78 Mustafa Emre Can, Dk. 85 Muhammed Demirci (Tuzlaspor), Dk. 80 Serkan Odabaşoğlu, Dk. 90 Hıfsullah İsmail Erdoğan ve Nalepa (Sakaryaspor)
Sakaryaspor Altınordu'nun işini 3 dakikada bitirdi! Kritik deplasman galibiyeti... Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Altınordu'ya konuk olan Sakaryaspor, İzmir ekibini 0-2 mağlup etti. Yeşil-Siyahlılar'a 3 puanı getiren goller 3 dakika içinde geldi. 36'da Hurşit Taşçı, 38'de de Kassonga'nın golleriyle kazanan Sakaryaspor, ilk hafta evinde Göztepe'ye mağlup olduğu maçı unutturdu. Altınordu ise sezona 2 maçta 1 puanla başladı.