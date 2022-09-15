Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Başakşehir maçında kırmızı kart görmüştü. Peş peşe iki sarı karttan kırmızı gören Fransız teknik adam bir maç ceza aldı. Ismael, cumartesi günkü İstanbulspor maçında tribünde olacak. Takımı ise yardımcılarından Adam David Murray kulübeden yönetecek. Kırk yaşındaki İngiliz teknik adamın, Ismael’in yokluğunda gösterdiği performans soru işaretleri oluşturuyor.

İKİ BERABERLİĞİ VAR

Uzun yıllardır Valerien Ismael’in yanında çalışan Murray, daha önce sekiz maçta Fransız teknik adamın yerine takıma vekâlet etti. Murray, Ismael’in FC Barnsley’i çalıştırdığı dönemde sekiz maça teknik direktör kartı ile çıktı. Kırk yaşındaki çalıştırıcı bu maçlarda altı beraberlik alırken iki de mağlubiyet aldı. Adam Murray, bu kötü performansına İstanbulspor maçıyla son vermek istiyor.

İSTANBULSPOR MAÇINA 22 BİN KARTAL GELECEK

Ligde cumartesi günü İstanbulspor’la karşılaşacak olan Beşiktaş’a ayrılan bilet sayısı belli oldu. Karşılaşmayı 22 bin siyah beyazlı taraftar izleyebilecek. Yönetim bu biletlerin tamamının tükenmesini bekliyor.

JOSEF DÖNÜYOR

Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kart sonrası bir maç ceza alan ve Başakşehir maçını tribünden seyreden Josef de Souza, İstanbulspor maçında tekrar formasına kavuşacak.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jonathan Henick Beşiktaşlı oldu ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jonathan Henick, Beşiktaş taraftarı olmaya karar verdi. Birleşik Devletler Resmi Konsolosluk hesabından Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaşan Henick, "Kartal, ABD'nin resmi kuşudur" notu düştü.