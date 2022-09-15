Türkiye Gazetesi

Her geçen gün kan kaybettiğimiz Avrupa kulvarında bugün dört temsilcimiz sahne alacak. UEFA’da 20. sırada bulunuyoruz. Avrupa’da dört takımı olan İsrail yakın takipte. Kulüplerimizin önümüzdeki sezonlarda Avrupa kupaları vizesi açısından her puan bizim için çok ama çok değerli. Bu bakımdan dört temsilcimizden de maksimum puanları bekliyoruz.

İKİ İÇERİ İKİ DIŞARI

UEFA Avrupa Ligi’ne kötü başlangıç yapan Trabzonspor, Kızılyıldız önünde siftah yapmaya çalışacak. İlk maçını kazanan Fenerbahçe ise Rennes deplasmanında galibiyet arayacak. Konferans Ligi’nde de Sivas, Romanya ekibi Cluj önünde puan hesabı yaparken formda Başakşehir, İtalyan temsilcisi Fiorentina ile sahasında karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR - KIZILYILDIZ

STAT: Medical Park

SAAT: 19.45 / Exxen

HAKEM: Stegemann (Alm.)

RENNES-FENERBAHÇE

STAT: Roazhon Park

SAAT: 22.00 / Exxen

HAKEM: Kulbakov (Bel.)

BAŞAKŞEHİR- FIORENTINA

STAT: Fatih Terim

SAAT: 22.00 / TV 8,5

HAKEM: Fernandez (İsp.)

CLUJ-SİVASSPOR

STAT: Radulescu

SAAT: 19.45 / TV 8,5

HAKEM: Lndhout (Hol.)

Trabzonspor - Kızıl Yıldız Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta? Exxen Nasıl İzlenir? Trabzonspor - Kızıl Yıldız maçına doğru... Avrupa Kupaları'nda son galibiyetini, 22 Ağustos 2019 tarihinde Yunanistan ekibi AEK'ya konuk olduğu UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 3-1'lik skorla alan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla kozlarını paylaşıyor. Bordo-Mavili taraftarlar iç sahada mutlak galibiyet bekliyor. Trabzonspor - Kızıl Yıldız Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta? Exxen Nasıl İzlenir?