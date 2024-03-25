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Haberler > Spor > A Milli Futbol Takımı'ndan finale yükselen Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'na anlamlı destek

A Milli Futbol Takımı'ndan finale yükselen Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'na anlamlı destek

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A Milli Futbol Takımı&#039;ndan finale yükselen Down Sendromlu Futsal Milli Takımı&#039;na anlamlı destek

Spor Haberleri

Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) Meksika'yı 5-2 yenerek finale çıkan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, final maçı öncesinde A Milli Takımımız ile sürpiz bir görüşme gerçekleştirdi.

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı önceki gün, Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) Meksika'yı 5-2 yenerek finale çıkmıştı. Milli takımımız, finalde Brezilya ile karşılaşacak.

FİNAL MAÇI ÖNCESİ ANLAMLI DESTEK

Final maçı öncesi Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'na, A Milli Futbol Takımı'ndan anlamlı bir destek geldi. Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'ndan Birkan Dikici verdiği bir röportajda örnek aldığı futbolcunun İrfan Can Kahveci olduğunu söylemişti.

A Milli Futbol Takımı'ndan finale yükselen Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'na anlamlı destek - 1. Resim

Dikici'nin bu sözleri sonrası İrfan Can Kahveci başta olmak üzere Arda Güler, İsmail Yüksek, Uğurcan Çakır, Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve Mert Günok Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'yla görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Kahve "Sizden şampiyonluk bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'ndan finale yükselen Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'na anlamlı destek - 2. Resim

A Milli Futbol Takımı'ndan finale yükselen Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'na anlamlı destek - 3. Resim

 

Düzenleyen:  - Spor
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