A Milli Futbol Takımı'ndan finale yükselen Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'na anlamlı destek

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı önceki gün, Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) Meksika'yı 5-2 yenerek finale çıkmıştı. Milli takımımız, finalde Brezilya ile karşılaşacak.

FİNAL MAÇI ÖNCESİ ANLAMLI DESTEK

Final maçı öncesi Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'na, A Milli Futbol Takımı'ndan anlamlı bir destek geldi. Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'ndan Birkan Dikici verdiği bir röportajda örnek aldığı futbolcunun İrfan Can Kahveci olduğunu söylemişti.

Dikici'nin bu sözleri sonrası İrfan Can Kahveci başta olmak üzere Arda Güler, İsmail Yüksek, Uğurcan Çakır, Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve Mert Günok Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'yla görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Kahve "Sizden şampiyonluk bekliyoruz" ifadelerini kullandı.