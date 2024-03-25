Safiye Alağaş kimdir? Dem Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Safiye Alağaş'ın biyografisi

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Mart 2024 11:57 - Güncelleme: 25 Mart 2024 12:11 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Siirt Belediye Başkan Adayı Safiye Alağaş kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Siirt için vaatleri neler? 2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının kim olduğu araştırılıyor. Detaylar haberimizde...