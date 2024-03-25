Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Biyografi > Safiye Alağaş kimdir? Dem Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Safiye Alağaş'ın biyografisi

Safiye Alağaş kimdir? Dem Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Safiye Alağaş'ın biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Safiye Alağaş kimdir? Dem Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Safiye Alağaş&#039;ın biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Siirt Belediye Başkan Adayı Safiye Alağaş kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Siirt için vaatleri neler? 2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının kim olduğu araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

2024 yerel seçimlerine dair pek çok konu gündemi meşgul etmeye devam ederken belediye başkan adaylarının kariyer hayatları ve seçim çalışmaları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Siirt'ten aday olan belediye başkan adayı Safiye Alağaş kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Siirt halkı seçim vaatleri neler? Safiye Alağaş'ın eğitim durumu nedir, kariyer hayatına nasıl başladı? İşte, hayatı ve biyografisi

SAFİYE ALAĞAŞ KİMDİR?

Safiye Alağaş, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti Siirt Belediye Başkan Adayı oldu. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Birsen Baş'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Birsen Baş'ın mesleki kariyeri - BiyografiBirsen Baş'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Birsen Baş'ın mesleki kariyeriArzu Savaş Derman kimdir? Dem Parti Kars Belediye Başkan Adayı Arzu Savaş Derman'ın mesleki kariyeri - BiyografiArzu Savaş Derman kimdir? Dem Parti Kars Belediye Başkan Adayı Arzu Savaş Derman'ın mesleki kariyeriNejla Kum'un hayatı ve biyografisi! Dem Parti Iğdır Belediye Başkan Adayı Nejla Kum kimdir? - BiyografiNejla Kum'un hayatı ve biyografisi! Dem Parti Iğdır Belediye Başkan Adayı Nejla Kum kimdir?Sümeyye Kızıltepe kimdir? Dem Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı Sümeyye Kızıltepe'nin biyografisi - BiyografiSümeyye Kızıltepe kimdir? Dem Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı Sümeyye Kızıltepe'nin biyografisiHazal Aras'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Hazal Aras nereli? - BiyografiHazal Aras'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Hazal Aras nereli?Gülistan Sönük kimdir? Dem Parti Batman Belediye Başkan Adayı Gülistan Sönük'ün biyografisi - BiyografiGülistan Sönük kimdir? Dem Parti Batman Belediye Başkan Adayı Gülistan Sönük'ün biyografisiAylin Hacaloğlu'nun hayatı ve biyografisi! Dem Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Aylin Hacaloğlu'nun mesleki kariyeri - BiyografiAylin Hacaloğlu'nun hayatı ve biyografisi! Dem Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Aylin Hacaloğlu'nun mesleki kariyeriFatma Biçer'in hayatı ve biyografisi! Dem Parti Artvin Belediye Başkan Adayı Fatma Biçer kimdir? - BiyografiFatma Biçer'in hayatı ve biyografisi! Dem Parti Artvin Belediye Başkan Adayı Fatma Biçer kimdir?Songül Hacıoğlu Dağ kimdir? Dem Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Songül Hacıoğlu Dağ'ın biyografisi - BiyografiSongül Hacıoğlu Dağ kimdir? Dem Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Songül Hacıoğlu Dağ'ın biyografisiUmut Yanar'ın hayatı ve biyografisi! Zafer Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Umut Yanar kimdir? - BiyografiUmut Yanar'ın hayatı ve biyografisi! Zafer Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Umut Yanar kimdir?
Sonraki Haber Yükleniyor...