Safiye Alağaş kimdir? Dem Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Safiye Alağaş'ın biyografisi
Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
2024 yerel seçimlerinde aday olan Siirt Belediye Başkan Adayı Safiye Alağaş kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Siirt için vaatleri neler? 2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının kim olduğu araştırılıyor. Detaylar haberimizde...
2024 yerel seçimlerine dair pek çok konu gündemi meşgul etmeye devam ederken belediye başkan adaylarının kariyer hayatları ve seçim çalışmaları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Siirt'ten aday olan belediye başkan adayı Safiye Alağaş kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Siirt halkı seçim vaatleri neler? Safiye Alağaş'ın eğitim durumu nedir, kariyer hayatına nasıl başladı? İşte, hayatı ve biyografisi
SAFİYE ALAĞAŞ KİMDİR?
Safiye Alağaş, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti Siirt Belediye Başkan Adayı oldu.
Düzenleyen: Canan Kemikli - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi