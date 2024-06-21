A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'ne veda etti
Spor Haberleri
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi çeyrek final maçında Polonya’ya 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.
Milletler Ligi'nin son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı final için parkeye çıktığı maçta Polonya'ya 3-2 mağlup oldu ve Milletler Ligi'ne veda etti.
SETLER
Türkiye 2-3 Polonya
İlk set sonucu | Türkiye 25-20 Polonya
İkinci set sonucu | Türkiye 22-25 Polonya
Üçüncü set sonucu | Türkiye 20-25 Polonya
Dördüncü set sonucu | Türkiye 25-19 Polonya
Final seti | Türkiye 11-15 Polonya
MİLLETLER LİGİ'NDE ALDIĞI SONUÇLAR
ABD 2 - Türkiye 3
Güney Kore 0 - Türkiye 3
Türkiye 3 - Sırbistan 1
Almanya 1 - Türkiye 3
Fransa 0 - Türkiye 3
İtalya 3 - Türkiye 1
Hollanda 1 - Türkiye 3
Japonya 3 - Türkiye 2
Türkiye 3 - Tayland 0
Dominik Cumhuriyeti 1 - Türkiye 3
Türkiye 3 - Tayland 0
Dominik Cumhuriyeti 1 - Türkiye 3
Türkiye 2 - Çin 3
Brezilya 3 - Türkiye 0