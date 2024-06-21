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A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'ne veda etti

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A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi&#039;ne veda etti

Spor Haberleri

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi çeyrek final maçında Polonya’ya 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Milletler Ligi'nin son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı final için parkeye çıktığı maçta Polonya'ya 3-2 mağlup oldu ve Milletler Ligi'ne veda etti.

SETLER

Türkiye 2-3 Polonya

A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'ne veda etti - 1. Resim

İlk set sonucu | Türkiye 25-20 Polonya

İkinci set sonucu | Türkiye 22-25 Polonya

Üçüncü set sonucu | Türkiye 20-25 Polonya

Dördüncü set sonucu | Türkiye 25-19 Polonya

Final seti | Türkiye 11-15 Polonya

A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'ne veda etti - 2. Resim

MİLLETLER LİGİ'NDE ALDIĞI SONUÇLAR

ABD 2 - Türkiye 3

Güney Kore 0 - Türkiye 3

Türkiye 3 - Sırbistan 1

Almanya 1 - Türkiye 3

Fransa 0 - Türkiye 3

İtalya 3 - Türkiye 1

Hollanda 1 - Türkiye 3

Japonya 3 - Türkiye 2

Türkiye 3 - Tayland 0

Dominik Cumhuriyeti 1 - Türkiye 3

Türkiye 3 - Tayland 0

Dominik Cumhuriyeti 1 - Türkiye 3

Türkiye 2 - Çin 3

Brezilya 3 - Türkiye 0

Düzenleyen:  - Spor
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