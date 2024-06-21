A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'ne veda etti

Düzenleyen: Çağla Çağlar 21 Haziran 2024 18:40 - Güncelleme: 21 Haziran 2024 18:53 - Güncelleme:

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi çeyrek final maçında Polonya’ya 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.