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A Milli Kadın Voleybol Takımımız Paris'te ilk sınavında Hollanda karşısında

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
A Milli Kadın Voleybol Takımımız Paris&#039;te ilk sınavında Hollanda karşısında

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarın (29 Temmuz) sahne alacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris'teki South Paris Arena'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak.

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele TSİ 10.00'da başlayacak.

Hollanda'ya en son 2018 Ağustos ayında 3-0 yenilen milli takım, 6 yılda 8 kez karşılaştığı rakibine mağlup olmadı.

Organizasyonun C Grubu'nda yer alan milliler, Hollanda maçının ardından Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile mücadele edecek.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda, Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt yer alıyor.

MAÇ PROGRAMI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın:

10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos:

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos:

10.00 Türkiye-İtalya

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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