A Milli Takım'ın Macaristan maçı ilk 11'i belli oldu
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
A Milli Takım'ın Macaristan ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasında sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.
A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Milli Takım'ın sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.
MİLLİ TAKIM'IN İLK 11'İ
Mert Günok, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Orkun Kökçü, Enes Ünal, Hakan Çalhanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Yunus Akgün, Ozan Kabak, İsmail Yüksek, Kenan Yıldız
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi