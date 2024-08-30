Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > ABD Açık'ta büyük sürpriz! Carlos Alcaraz 2. turda veda etti

ABD Açık'ta büyük sürpriz! Carlos Alcaraz 2. turda veda etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD Açık&#039;ta büyük sürpriz! Carlos Alcaraz 2. turda veda etti

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

 Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz 2. turda elendi.

New York'ta düzenlenen sert kort turnuvasının 4. gününde oynanan 2. tur maçları tamamlandı.

ABD Açık'ta 2022 yılının şampiyonu İspanyol tenisçi Alcaraz, dünya 74 numarası Botic van de Zandschulp ile karşılaştı. Hollandalı tenisçi, Alcaraz karşısında 6-1, 7-5 ve 6-4 biten setlerle 3-0 galip gelerek günün sürprizini yaptı. Bu yıl Wimbledon ve Fransa Açık'ı kazanan turnuvanın favorilerinden Alcaraz ise sezonu 3 grand slam şampiyonluğuyla tamamlama şansını kaçırdı.

Turnuvada 2021'in şampiyonu Rus tenisçi Daniil Medvedev (5 numaralı seribaşı), klasmanın 51. sırasındaki Macar Fabian Marozsan'ı 6-3, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yendi.

Dünya 32 numarası Avustralyalı Jordan Thompson, Polonyalı Hubert Hurkacz'ı (7) 7-6, 6-1 ve 7-5 sona eren setlerle 3-0 mağlup etti.

Avustralyalı Alex de Minaur (10), Fin Otto Virtanen'i 3-0'lık (7-5, 6-1, 7-6) skorla geçti. ABD'li Tommy Paul (14) ise setlerde 2-0 öndeyken Avustralyalı Max Purcell'ın maçtan çekilmesiyle tur atladı.

KADINLARDA PEGULA TUR ATLADI

Tek kadınlarda ABD'li Jessica Pegula (6), aynı ülkeden dünya 54 numarası Sofia Kenin'i 7-6 ve 6-3 biten setlerle 2-0 mağlup ederek 3. tura kaldı.

Kazak Elena Rybakina'nın (4) sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildiği tek kadınlarda Çek Karolina Muchova ise iki kez ABD Açık şampiyonu Japon Naomi Osaka'yı 2-0 (6-3, 7-6) yenerek yoluna devam etti.

Turnuvada iki kez final oynayan Danimarkalı Caroline Wozniacki de Meksikalı Renata Zarazua önünde 6-3'lük setlerle 2-0 galip geldi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Jandarma 24 saat nöbette! Van'ın Muradiye ilçesini ayağa kaldıracak proje
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Avrupa Ligi'nde kura günü! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor - Sporİşte torbalar ve muhtemel rakiplerimizUEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı sırada? - SporUEFA ülke puanı sıralaması güncellendiAmrabat geliyor! Fenerbahçe Faslı yıldızı bir sezonluğuna kiralıyor - SporAmrabat geliyor! Fenerbahçe sezonluğuna kiraladıKura çekimi bugün! Rakiplerimiz belli oluyor... - SporKura çekimi bugün! Rakiplerimiz belli oluyor...Aslan’da acil durum! Dev bir hüsran yaşayan Galatasaray’ın iki önceliği belirlendi - SporAslan’da acil durum!Kartal parça parça etti! Beşiktaş evinde Lugano’yu dağıttı - SporBeşiktaş evinde Lugano’yu dağıttı
Sonraki Haber Yükleniyor...