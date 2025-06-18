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Acun Ilıcalı, istifasının ardından İngiliz basınına açıldı: "Konuşursam birileri incinir!"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Acun Ilıcalı, istifasının ardından İngiliz basınına açıldı: &quot;Konuşursam birileri incinir!&quot;
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

F.Bahçe asbaşkanlığının zamanla taşınmaz bir yük hâline geldiğini söyleyen Ilıcalı ayrılık süreciyle ilgili olarak da “Şu anda her şeyi gizli tutmak istiyorum” dedi.

Fenerbahçe’deki asbaşkanlık görevini bırakan Acun Ilıcalı, suskunluğunu bozdu. İngiliz basınına konuşan Ilıcalı hem görev sürecine dair zorlukları anlattı hem de ayrılığının perde arkasına dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Fenerbahçe’de bir yıl asbaşkan olarak görev aldığını hatırlatan Ilıcalı “Bununla gurur duyuyorum ama hayal edilebilecek en yoğun hayatı yaşadım. Bir taraftan Hull City, bir taraftan Dominik ve İstanbul’daki işlerim varken bu yükün taşınamaz hâle geldiğini gördüm. Bir Süpermen olmadığımı anladım” ifadelerini kullandı.  

Acun Ilıcalı, istifasının ardından İngiliz basınına açıldı: "Konuşursam birileri incinir!" - 1. Resim

AYRILIK SEBEBİ MOU!

Görevden ayrılma sürecine dair ayrıntılara da değinen Ilıcalı, “Şu anda her şeyi gizli tutmak istiyorum çünkü olanlar kulüp içinde yaşandı ve yapabileceğim herhangi bir yorum insanları incitebilir. Bunu istemiyorum. O yüzden bu hususta konuşmayacağım. Bir taraftar olarak stada gitmeye devam edeceğim. Dostum Ali Koç’tan ayrılmak için izin istedim ve o da bana izin verdi” vurgusunda bulundu. Acun Ilıcalı’nın teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam edilmesi hususundaki fikir ayrılığı sebebiyle ayrılık kararı aldığı biliniyor. 

SANKİ ÇÖZÜLME OLSUN İSTENİYOR

Acun Ilıcalı’nın ardından yönetimden istifa edeceği söylentileri dolaşan asbaşkan Hamdi Akın, kesinlikle böyle bir düşüncesinin olmadığını açıkladı. Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Sanırım Fenerbahçe Yönetim Kurulunda bir çözülme olsun isteniyor ancak hiç sanmıyorum” ifadesini kullandı.

Acun Ilıcalı, istifasının ardından İngiliz basınına açıldı: "Konuşursam birileri incinir!" - 2. Resim

HEDEFİ PREMİER LİG

Hull City’ye odaklanacağını söyleyen Acun Ilıcalı, yeni teknik direktör Sergej Jakirovic’e övgüler yağdırırken “Kazanma tecrübesi olan bir isim. Gittiği her yerde başarılı oldu. Premier Lig’e çıkmak istiyor ve bu hedef için bütün kadroyu onun isteklerine göre şekillendirmeye çalışıyoruz” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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