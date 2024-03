Acun Ilıcalı'dan TFF'ye çağrı: "Bunun B planı yok tek çare yabancı hakem"

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası "Acilen hakemliği bırakmalı" diyerek maçın hakemi Halil Umut Meler'e yüklenen Acun Ilıcalı bu kez Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu. Ilıcalı daha önce yaptığı çağrıyı yineledi "Bunun B planı yok tek çare yabancı hakem" dedi.

Süper Lig’in 30.haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar gündemden düşmüyor. Maç esnasında sahaya atılan yabancı cisimlerle başlayan gerilim, maç sonu karşılaşmayı 3-2 kazanan Fenerbahçeli futbolcuların sahada kutlama yaptığı anlarda, sahaya atlayan taraftarlar yüzünden artmıştı. Sarı-lacivertli futbolcular ve taraftarlar birbirine girmişti.

Maçın hemen ardından açıklama yapan isimlerden biri olan Acun Ilıcalı "Geçen hafta Türkiye'de hakemlik bitti demiştim. Futbol da yok. Dünyada hiçbir yerde böyle bir maçın devam etme olasılığı yok. O maçın devam ettirilmesi bizi dünyaya rezil etmektir, bir futbol katliamıdır. Kalecinin üzerine sonsuz madde yağıyor, konsantrasyon diye bir şey kalır mı? Böyle can korkusu yaşayan biri futbol oynayabilir mi? Halil Umut Meler acilen hakemliği bırakmalı. Beceriksiz, son derece yetersiz bir hakem grubu var Türkiye'de. Fenerbahçe, bu operasyonun kurbanı" demişti.

TFF'YE BİR KEZ DAHA ÇAĞRIDA BULUNDU

Ilıcalı bu kez düzenlediği basın toplantısında çağrısını yineledi. Hull City’nin, Curaçao Milli Takımı ile oynayacağı dostluk maçı öncesi basın toplantısında konuşan Ilıcalı, İngiltere ile Türkiye arasında futbol olarak gerilim konusunda çok fark olmadığına değinerek şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere’de de fanatik ve agresif yaşayan grup var. Ama Hull City’in son derece sempatik, yapıcı ve pozitif enerji veren bir tarafları var. İngiltere’de de bir ayrıcalığı var. Türkiye’deki gerilimin kaosun bence tek bir çözümü var, sebebi de belli. Son dönemdeki kulüplerin açıklamalarının hepsinde hakemler var. Trabzonspor maçında olanların ana sebebi hakemlerimiz. Önce sebebi bulursak bu kaostan çok çabuk çıkarız. Ülkemizi yurt dışında temsil etmeye çalışan ülkesini seven bir insanım. Kulüplerin açıklamalarının sebebi hakemler. İngiltere’de hakem hata yaptığı zaman art niyet aranmadığı için konuşulmuyor. Güven bitmiş bizde, bu biterse kaos olur. Son aylardaki yüzde 90 açıklama hakem açıklamalarıdır. O olayların hiçbiri yaşanmazdı. Yapacağın tek şey var; tatil et tansiyon düşsün. 60. dakikada o maç tatil olsaydı bugün konuşacak olay olur muydu? Hakem kendi arkadaşını savunamıyor. Yan hakeme bir şeyler atılıyor, devam ederse devamında gerilim artar ve bardak taşar. Yarın yabancı hakem uygulaması kararı alınsın. Yunanistan’da yabancı hakem getirdiler tansiyon düştü. Yarın getirin yabancı hakemi tansiyon yükselecek mi? Yüzde 80’ini yok ederiz. Ülke tansiyonu düşer. Bambaşka yere geçeriz. Futbol şu anda zor durumda, gelmiş geçmiş en zor dönemini yaşıyor. TFF başkanımız anında karar alsın. Ekibiyle mutlaka karar alıp çözümün bu olduğunu ortaya koyacaktır. Bunun B planı yok. Futbolun her ülkesinde hata var. Bizde hatanın arkasında bir şey aranıyor. Yabancı hakemler getirilsin"