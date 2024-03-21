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Haberler > Gündem > Tekirdağ'da hızlı tren hattı şantiyesinde 2 işçi toprak altında kaldı! Ekipler olay yerinde

Tekirdağ'da hızlı tren hattı şantiyesinde 2 işçi toprak altında kaldı! Ekipler olay yerinde

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde hızlı tren çalışmalarının yapıldığı esnada toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Fatih Mahallesi, Ambardere mevkisindeki şantiyede çalışmalar sırasında toprak kayması meydana geldi.

İki işçinin toprak altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Operatör yardımcısı H.S. ile formen S.A'nın kurtarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Tekirdağ'da hızlı tren hattı şantiyesinde 2 işçi kayan toprağın altında kaldı - 1. Resim

Toprak altından çıkarılan işçilerin hayatını yitirdiği belirlendi.

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de bölgeye gelerek olaya ilişkin bilgi aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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