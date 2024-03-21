Tekirdağ'da hızlı tren hattı şantiyesinde 2 işçi toprak altında kaldı! Ekipler olay yerinde
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde hızlı tren çalışmalarının yapıldığı esnada toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Fatih Mahallesi, Ambardere mevkisindeki şantiyede çalışmalar sırasında toprak kayması meydana geldi.
İki işçinin toprak altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Operatör yardımcısı H.S. ile formen S.A'nın kurtarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.
Toprak altından çıkarılan işçilerin hayatını yitirdiği belirlendi.
Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de bölgeye gelerek olaya ilişkin bilgi aldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı